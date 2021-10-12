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يناقش قضايا محورية وتحديات أمنية دولية.. افتتاح أعمال منتدى الأمن العالمي بالدوحة

منتدى الأمن العالمي
12/10/2021-|آخر تحديث: 12/10/202103:07 PM (مكة المكرمة)

انطلقت اليوم الثلاثاء بالدوحة أعمال منتدى الأمن العالمي 2021، وتستمر 3 أيام، وينظم المنتدى في نسخته الرابعة مركز (صوفان) بالتعاون مع أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية (قياس).

ويناقش المنتدى عددًا من القضايا المحورية والتحديات الأمنية الدولية بحضور شخصيات رسمية محلية ودولية بينهم رؤساء دول ووزراء وسفراء وممثلون أمميون ونواب ومسؤولون وخبراء أمنيون وأكاديميون وإعلاميون.

ودار نقاش مع رئيس جمهورية رواندا (بول كاغامي) بشأن بناء الصمود وتعزيز التنمية في أفريقيا وذلك ضمن أعمال المنتدى في الدوحة.

كما دار خلال جلسات المنتدى اليوم نقاش حول أفغانستان تحت عنوان ” أفغانستان.. عقدان من التغطية الإعلامية على الأرض”.

وتناول الحديث تجربة (ريتشارد إنجل) كبير المراسلين بشبكة (إيه بي سي نيوز) بشأن تغطيته للأوضاع في أفغانستان.

أحداث الكابيتول

وتحدث في جلسة اليوم وزير الأمن الداخلي الأمريكي (أليخاندرو مايوركاس) عن “حماية أمريكا من التهديدات الأمنية المتنوعة”.

وقال وزير الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية، إن التحديات الأمنية المتنوعة التي تواجه العالم والولايات المتحدة اليوم تزداد.

وعمّا حدث في يناير الماضي عندما اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مبنى الكابيتول، أكد أن الجمهور الأمريكي بحاجة لمعرفة المزيد عن ذلك.

وقال ” إن الجمهور الأمريكي بحاجة إلى العمل معا ومن خلال بناء فهم مشترك حول تمرد الكابيتول، والتعرف على التهديد ضد نائب الرئيس آنذاك مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأعضاء الكونغرس.

وأكد خلال مداخلة عبر الفيديو، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى “دراستها وفهمها والتوحد حول ما كانت عليه، وما تعنيه والتهديد الذي تمثله من أجل رعاية بلدنا بشكل أفضل”.

ويناقش منتدى الأمن العالمي في نسخته الرابعة عددا من القضايا المحورية تحت عنوان “التعاون أم المنافسة؟ الديناميكيات المتغيرة للأمن العالمي”.

وتركز المناقشات على حتميّة تحقيق التوازن بين التعاون والمنافسة في ضمان الأمن ومعالجة التحديات الحاسمة في الحوكمة والتنمية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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