يناقش قضايا محورية وتحديات أمنية دولية.. افتتاح أعمال منتدى الأمن العالمي بالدوحة

انطلقت اليوم الثلاثاء بالدوحة أعمال منتدى الأمن العالمي 2021، وتستمر 3 أيام، وينظم المنتدى في نسخته الرابعة مركز (صوفان) بالتعاون مع أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية (قياس).

ويناقش المنتدى عددًا من القضايا المحورية والتحديات الأمنية الدولية بحضور شخصيات رسمية محلية ودولية بينهم رؤساء دول ووزراء وسفراء وممثلون أمميون ونواب ومسؤولون وخبراء أمنيون وأكاديميون وإعلاميون.

In discussion with @Isikoff, @DHSgov @SecMayorkas says that the American public needs to come together by building a common understanding about the Capitol Insurrection, & recognize the threat against then Vice President Pence, House Speaker Pelosi, & Members of Congress.#GSF2021 pic.twitter.com/qVvpma9BU9 — Global Security Forum (@GSECForum) October 12, 2021

ودار نقاش مع رئيس جمهورية رواندا (بول كاغامي) بشأن بناء الصمود وتعزيز التنمية في أفريقيا وذلك ضمن أعمال المنتدى في الدوحة.

كما دار خلال جلسات المنتدى اليوم نقاش حول أفغانستان تحت عنوان ” أفغانستان.. عقدان من التغطية الإعلامية على الأرض”.

وتناول الحديث تجربة (ريتشارد إنجل) كبير المراسلين بشبكة (إيه بي سي نيوز) بشأن تغطيته للأوضاع في أفغانستان.

President Kagame on those who criticize Rwanda’s development model: I always wonder if we hadn’t made progress or if we had not survived at all, what would be the criticism today? #GSF2021 pic.twitter.com/O4RPalpZXV — Presidency | Rwanda (@UrugwiroVillage) October 12, 2021

أحداث الكابيتول

وتحدث في جلسة اليوم وزير الأمن الداخلي الأمريكي (أليخاندرو مايوركاس) عن “حماية أمريكا من التهديدات الأمنية المتنوعة”.

وقال وزير الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية، إن التحديات الأمنية المتنوعة التي تواجه العالم والولايات المتحدة اليوم تزداد.

وعمّا حدث في يناير الماضي عندما اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مبنى الكابيتول، أكد أن الجمهور الأمريكي بحاجة لمعرفة المزيد عن ذلك.

Thankful to Mr. Ahmad Hasnah, President of Hamad Bin Khalifa University (@HBKU) for providing opening remarks at the 2021 Global Security Forum #GSF2021 pic.twitter.com/JhHxLA0mKB — Global Security Forum (@GSECForum) October 12, 2021

وقال ” إن الجمهور الأمريكي بحاجة إلى العمل معا ومن خلال بناء فهم مشترك حول تمرد الكابيتول، والتعرف على التهديد ضد نائب الرئيس آنذاك مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأعضاء الكونغرس.

وأكد خلال مداخلة عبر الفيديو، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى “دراستها وفهمها والتوحد حول ما كانت عليه، وما تعنيه والتهديد الذي تمثله من أجل رعاية بلدنا بشكل أفضل”.

ويناقش منتدى الأمن العالمي في نسخته الرابعة عددا من القضايا المحورية تحت عنوان “التعاون أم المنافسة؟ الديناميكيات المتغيرة للأمن العالمي”.

وتركز المناقشات على حتميّة تحقيق التوازن بين التعاون والمنافسة في ضمان الأمن ومعالجة التحديات الحاسمة في الحوكمة والتنمية.