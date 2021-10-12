وزير الخارجية القطري: الدوحة لعبت دور الوسيط النزيه بمختلف الصراعات (فيديو)

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمة أمام اجتماع وزاري اليوم الثلاثاء أن بلاده شريك موثوق به في تحقيق السلام في المنطقة.

وقال في كلمة أمام الاجتماع السادس لوزراء خارجية مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) إن قطر لعبت دور الوسيط النزيه بين مختلف أطراف النزاعات.

وثمّن وزير الخارجية القطري دور المؤتمر الذي عقد اليوم في العاصمة الكازاخية (نور سلطان) في بناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء، وأعرب عن تطلعه للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيسه.

تشرفت اليوم بالمشاركة في الاجتماع السادس لوزراء خارجية مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، وبمقابلة عدد من زملائي وزراء الخارجية. نثمن دور المؤتمر في بناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء، ونتطلع للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيسه. pic.twitter.com/db1ryekxDF — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) October 12, 2021

وتطرق وزير الخارجية القطري إلى الوساطات التي قادتها قطر، وذكر أنه في مقدمة الوساطات التي لعبتها الدوحة كان إبرام اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

كما أشار إلى جهود قطر المستمرة باستضافة الحوار الأفغاني لتحقيق طموحات الشعب الأفغاني وضمان استقرار المنطقة.

وأكد في هذا الصدد أن إقامة التعاون الأوسع نطاقا في القارة الآسيوية بأسرها لا يمكن إلا بتحقيق الأمن والاستقرار في هذا أفغانستان.

وكانت الدوحة قد استضافت مفاوضات بين واشنطن وحركة طالبان، توجت بتوقيعهما في 29 فبراير/ شباط 2020، اتفاقا لإحلال السلام نص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

مشاركة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ في الدورة السادسة لاجتماع مجلس وزراء الخارجية لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ( سيكا )#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/3edjlA0cAh — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) October 12, 2021

وشدد وزير الخارجية القطري التأكيد على أن التعاون متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات الأوبئة والتغير المناخي والبيئة عموما.

وأشار إلى أن الدوحة قدمت المساعدات لكثير من دول العالم من أجل السيطرة على تفشي جائحة كورونا.

كما أشار إلى مشاركة الدوحة الفاعلة ضمن الجهود الدولية في حشد الموارد والطاقات لمواجهة هذا الوباء وتداعياته، وضمان كفاءة الرعاية الصحية خصوصاً في الدول الأقل نموا.

ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) تأسس عام 1992 من أجل الحوار والتشاور بين الدول الأعضاء وعددها 26 حول القضايا الأمنية في قارة آسيا.