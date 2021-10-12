Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|أفغانستان

طالبان تطالب العالم بعلاقات جيدة مع أفغانستان

القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي(غيتي)
12/10/2021-|آخر تحديث: 12/10/202101:09 PM (مكة المكرمة)

ناشد القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، العالم بإقامة علاقات جيدة مع بلاده وقال “سنتمكن بذلك من وقف انعدام الأمن ومن التواصل بإيجابية مع العالم في ذات الوقت”.

وبعد ما يقرب من شهرين من انهيار الحكومة السابقة وسيطرة طالبان على العاصمة كابل، سعت الحكومة التي تقودها الحركة لبناء علاقات مع دول أخرى للمساعدة في تجنب أزمة اقتصادية كارثية.

وقال الوزير في فعالية بالدوحة أمس الإثنين “المجتمع الدولي يحتاج لأن يبدأ التعاون معنا، وبذلك سنتمكن من وقف انعدام الأمن وسنتمكن من التواصل بإيجابية مع العالم في ذات الوقت”.

وأشار متقي إلى أن الحكومة تتحرك بحذر لكن لم يمض على توليها السلطة سوى بضعة أسابيع ولا يمكن توقع أن تستكمل الإصلاحات في هذا الوقت الوجيز بينما لم يتمكن المجتمع الدولي من تطبيقها على مدى 20 عاما في بلاده.

وقال “كان لديهم الكثير من الموارد المالية وكان لديهم دعم دولي قوي لكن في ذات الوقت تطلبون منا أن ننفذ كل الإصلاحات في شهرين؟”

وتتعرض الإدارة الجديدة لانتقادات مستمرة بسبب ما ترى قوى غربية- نهجها فيما يتعلق بتعليم الفتيات- والذي تعتبره واحدا من عدد محدود من المكاسب الإيجابية للوجود الغربي في أفغانستان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن طالبان، أخلفت وعودا بشأن ضمان حقوق النساء والفتيات وإن الاقتصاد لا يمكن أبدا إصلاحه إذا منعت النساء من العمل.

وجدد متقي الدعوات للولايات المتحدة برفع الحظر عن احتياطات البنك المركزي الأفغاني والتي تصل قيمتها إلى نحو تسعة مليارات دولار خارج البلاد.

وأكد أن قوات طالبان لديها السيطرة الكاملة على البلاد وقادرة على احتواء التهديد من مسلحي تنظيم الدولة، الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن سلسلة من الهجمات الدامية في الأسابيع الأخيرة.

وقال “مسألة داعش تديرها الإمارة الإسلامية بشكل جيد جدا حتى الآن” مستخدما الاسم الدارج للتنظيم.

لكنه أضاف أن الضغوط الدولية على حكومته تدعم معنويات التنظيم المتشدد، وقال “بدلا من الضغط، يتعين على العالم أن يتعاون معنا”.

وعقد اجتماع بين الحكومة الأفغانية برئاسة وزير خارجية الحكومة المؤقتة أمير خان ووفد أمريكي في العاصمة القطرية الدوحة، وقال خان متقي إن الوفدين بحثا فتح صفحة جديدة بين واشنطن وكابل.

وقال خان إن الوفد الأفغاني طالب الأمريكي باحترام سيادة أجواء أفغانستان وعدم التدخل في شؤونها وبرفع الحظر عن احتياطي البنك الوطني الأفغاني.

وأشار خان إلى أن الوفد ركز على المساعدات الإنسانية وتطبيق اتفاق الدوحة مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستقدم لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى الشعب الأفغاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

دبلوماسي أمريكي: هذا ما تريده الولايات المتحدة من طالبان وهذا ما سنقدمه بالمقابل (فيديو)

قال السفير (بيتر دبليو جالبريث) المستشار السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إن الولايات المتحدة تريد من حركة طالبان مجموعة من الأمور أولها ما يخص المشاركة بإجلاء الرعايا الأجانب.

10/10/2021
المزيد من الأخبار

“الإسلام حررهن”.. شيخ الأزهر يدعو لضمان حق الفتيات في التعليم الكامل والكرامة

شيخ الأزهر، أحمد الطيب

مسؤول في طالبان: الطائرات المسيرة انتهاك للسيادة وتزيد المشكلات(فيديو)

على أرض بنغازي.. الفراعنة يسددون 3 أهداف في شباك ليبيا

تونس.. الجدل حول الحكومة الجديدة يسود مواقع التواصل

الأكثر قراءة

الفائز بنوبل للآداب يتحدث للجزيرة مباشر عن تأثير أصوله العربية على مسيرته (فيديو)

المرزوقي يرد على اتهام الحكومة له بالدعوة لتدخل قوى خارجية في شؤون تونس (فيديو)

اعتصموا داخل مسجد رفضًا لتحويله إلى كنيسة.. تبون يروي قصة إبادة فرنسا لـ 4 آلاف مصلٍ (فيديو)

كشمير تُباد.. ناشطون يدعون لنصرة مسلمي الهند