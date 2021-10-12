مصر.. لغز اختفاء “ميكروباص” كوبري الساحل يشغل رواد مواقع التواصل (فيديو)

تكهنات وروايات عدة تسابق المصريون على تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لإيجاد تفسير منطقي لواقعة اختفاء حافلة (ميكروباص) كان على متنه 14 راكبا وسقط في مياه نهر النيل فجر الأحد الماضي.

وما بين أقاويل تؤكد سقوط الميكروباص من أعلى كوبري الساحل الواقع بحي إمبابة بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) وأخرى تشكك بالواقعة بمجملها، مازالت السلطات المصرية تبذل محاولات لإيجاد حلا لهذا اللغز.

لغز اختفاء "الميكروباص".. قضية تشغل الرأي العام المصري!! pic.twitter.com/GLF5aua0GX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 12, 2021

وعلى مدار نحو 48 ساعة، لم تتمكن فرق الإنقاذ من العثور على أي أثر للميكروباص أو الركاب، في واقعة غامضة أثارت جدلا، وشبهها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بحوادث “مثلث برمودا” الشهير.

و”مثلث برمودا” هو منطقة جغرافية تقع في المحيط الأطلسي شهدت حوادث غامضة لاختفاء سفن وطائرات دون وجود تفسير علمي دقيق لذلك.

وحتى مساء الثلاثاء، لم تطفو الحافلة على سطح المياه ولم يتم العثورعلى ضحايا، كما لم تسجل الجهات الأمنية أي شكاوي أو بلاغات بشأن اختفاء مواطنين.

تفاصيل سقوط ميكروباص في النيل أعلى كوبري الساحل#حديث_القاهرة يوميا الساعة التاسعة مساءً حصريا على#القاهرة_والناس@khairyramadan pic.twitter.com/mkJASb1z6W — القاهرة والناس (@alkaherawalnas) October 10, 2021

بيد أنه على النقيض نقلت وسائل إعلام مصرية بينها فضائية (صدى البلد) عن شهود عيان قولهم إن عجلة القيادة اختلت في يد سائق الحافلة عندما كان آتيا مسرعا على الكوبري.

كما أشار أحد شهود عيان إلى أن الحافلة “اصطدمت (بتوك توك) كان متوقفا بمكان الحادث وسقطت في النيل”.

وتابع “يطلق على كوبري الساحل كوبري الموت”.

فرق الإنقاذ النهري تمشط #النيل بمحيط سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل بإمبابة بحثًا عن ناجين أو ضحايا pic.twitter.com/3MuiP4Ev81 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 10, 2021

#الشروق| لميس الحديدي: ميكروباص كوبري الساحل شبح لم تعثر عليه الضفادع البشرية

التفاصيل👇https://t.co/KV1dHlApKz pic.twitter.com/Dbymp0LWJk — Shorouk News (@Shorouk_News) October 12, 2021

واحد ماشي علي كوبري الساحل وجد جزء من السور مش موجود .. راح خمن إن في ميكروباص عمل حادثة..

وف ثانية اتروجت الإشاعة ولما المسئولين راحوا الموقع لم يجدوا شئ..بالظبط زي اشاعة الولد الصيني اللي اخترق الفيسبوك والبهوات طلعوا به السما وهو قصته من 2014 في اختراق موقع مدرسة 😂 — تغريدة بلبل🐥 (@BolBol_Tweet) October 11, 2021

وتذهب السلطات المصرية حتى مساء اليوم مع فرضية وقوع الحادث وتجري التحقيقات وعمليات الإنقاذ والبحث اللازمة.

وذكرت صحيفة (الأهرام) الحكومية أن “التحريات الأولية كشفت أن سائق الحافلة كان يقود بسرعة زائدة؛ ما تسبب في اختلال عجلة القيادة وانقلاب الحافلة من أعلى الجسر لتسقط في نهر النيل”.

سخرية وقلق وتشكيك

الاختفاء الغامض لميكروباص كوبري الساحل، دفع الإعلامية لميس الحديدي إلى وصفه “بالشبح” لعدم تمكن أي جهة إنقاذ حتى الضفادع البشرية من العثور عليه.

وفي هذا الشأن، قارن الصحفي هيثم التابعي بين حادثة اختفاء الميكروباص وأخرى وقعت عام 2003 عندما اختفي صحفي بشكل غامض من منزله.

وكتبت على فيسبوك “حقيقي البلد دي فيها أحداث غامضة وكلها ألغاز ولا كأنها مثلث برمودا. سنة ٢٠٠٣ اختفى رضا هلال الصحفي المصري البارز في (صحيفة) الأهرام من منزله في القصر العيني في ظروف غامضة. سنة ٢٠٢١ شهود عيان بيقولوا إن فيه ميكروباص كسر السور الحديدي لكوبري الساحل ووقع في النيل. السور فعلا مكسوور وتم انتشال السور فعلابس مفيش ميكروباص ولا فيه بلاغات باختفاء ميكروباص ولا باختفاء ناس (ركاب الميكروباص)”.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية لن تستفيد بالتغطية على الحادث حال وقوعه. مضيفا “أكيد يعني الحكومة مش عايزة تخبي على الحادثة لأنها مش مسؤوليتها أساسا”.

أكد عدد من السائقين بموقفي السبتية وإمبابة، أنه لا يوجد اختفاء لأي سيارة ميكروباص أو سائق، وذلك تعليقا على أنباء سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري الساحل.

وقال السائقون لـ«المصري اليوم»، إن جميع السائقين اللذين يعملون على خطوط رمسيس وغرب النيل وهي إمبابة والوحدة بخير .. — Wassam Abd Alhamid (@wassam_AAlhamid) October 12, 2021

مصر كلها شيرت حادثة ميكروباص وقع في النيل علي كوبري الساحل. يا تري لما يطلع ان مفيش حادث اساسا هتتعلموا ان مش كل حاجة تتصدق — محمد الديسطي (@yehia5yehia) October 11, 2021

وفي إطار السخرية من الحادث، غرد إسلام القاضي على تويتر “مصر كلها اكتشفت إن في حاجة اسمها كوبري الساحل وهو كل أسبوع في ميكروباص بيقع من عليه في النيل”.

مصر كلها اكتشفت إن في حاجة اسمها كوبري الساحل وهو كل اسبوع في ميكروباص بيقع من عليه في النيل — قاضي (@EslamEl2ady) October 12, 2021

اختفاء ونش المترو زمان واليوم اختفاء ميكروباص كوبري الساحل! — Mohamed el deeb (@Sisyphus_2011) October 12, 2021

فى واحدة هنا فى تويتر قالت لا حول ولا قوة إلا بالله لسه حالًا ميكروباص واقع قدامي عيني من على كوبرى الساحل و الكاميرات البعيدة لقطت جسم ابيض بيقع و فى ٣ شهود عيان شافوا و بلغوا القسم ..

ولسه الموضوع لغز سبحان الله — Tamer Shaker (@Tamer7876) October 12, 2021



اتهامات بترويج شائعات

واتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقدميّ البلاغ بسقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل بأنهم “مروجي شائعات”.

وفي هذا الشأن، قال الغواص هشام الشوبكي، إن واقعة سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل، من الوارد وبنسبة كبيرة أن تكون غير حقيقة لعدة أسباب.

وأضاف في تصريحات لموقع (مصراوي) أن القصة من البداية للنهاية قد تكون “فنكوش” (مصطلح يستخدم للتعبير عن شيء من الخيال).

قضية #ميكروباص_الساحل واقعة حقيقية

السور مكسور فعلاً

شهود عيان شافوا الميكروباص وهو بيقع " قبضوا عليهم " كاميرات المراقبة رصدت وقوع جسم أبيض من فوق الكوبري لحظة وقوع الحادث 3 أيام وأعمال البحث لم تسفر عن شيء سويء الجزء المكسور من السور وكسر زجاج واقعة من أغرب الحوادث — Magdy Kamel (@magdymohamed_) October 12, 2021

ومساء الثلاثاء، كشف مصدر أمني لصحيفة (المصري اليوم) المحلية أن الكاميرات التابعة لقسم شرطة إمبابة المثبتة أسفل الكوبري رصدت سقوط جسم في النيل في اللحظة التي تلقت فيها الأجهزة الأمنية بلاغا بالحادث من شهود عيان.

وتبين أن الجسم الذي سقط في المياه هو “جسم أبيض” يُشبه سيارة الميكروباص، لكن نظرًا لبعد الكاميرات عن مكان الواقعة لم يتم تحديده.

بالنسبة لموضوع ميكروباص الساحل في رواية دلوقتي اتحكتلي من حد من الناس اللي ساكنين قريب من مكان الواقعة على أن الحتة دايما بيحصل فيها حوادث غريبة وان الموضوع (حسب روايته) فيه شغل paranormal كبير.. وحكالي حاجات حصلت قبل كدة يعجز العقل عن تصديقها!! — أنا عارف كل حاجه بس مدكن (@El7alaby) October 12, 2021

دا أن دل فيدل على أن الأعلام بتاعنا فنكوش وبينقلوا اى حاجه الناس وخلاص اهم حاجه يعمل مشاهدة وخلاص زيه زي شاروخان وحمو بيكا وغيره من حاجات تافهه ويعملوا منها مواضيع#ميكروباص_الساحل — مصر ام الدنيا (@w6eCwv0A2jfBbn0) October 12, 2021

يا جماعة الخير الميكروباص نزل امام كوبري واغلب الناس تعرف إن بعد اي كوبري بتلاقي المياه شديدة بسبب الاعمدة والمجسمات الخرسانية والغطاسين بتغطس جنب الكوبري وده غلط لازم يبعدو عن الكوبري مش اقل من 200متر ،ولازم الجيش يتدخل كما تدخل لتعويم السفينة #ميكروباص_الساحل — احمد رمضان (@wQyZpcvJQR0VgJu) October 12, 2021