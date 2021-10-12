للمرة الأولى.. الكويت تسمح للنساء الالتحاق بالجيش

سمحت الكويت اليوم الثلاثاء، للنساء الكويتيات الالتحاق بالجيش في البلاد، بعدما اقتصر عملهن فيه لسنوات على تخصصات مدنية، بحسب ما أعلن الجيش.

وأصدر الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي قرارا بفتح باب التحاق الكويتيات بالخدمة العسكرية ويقتصر بالمرحلة الحالية على الخدمات.

وقال الجيش الكويتي في تغريدة على حسابه على تويتر إن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح “أصدر اليوم قرارا بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة”.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يصدر قرارا بفتح باب التحاق المواطنات بشرف الخدمة العسكرية ضباط اختصاص وضباط صف وأفراد ويقتصر بالمرحلة الحالية على الخدمات https://t.co/FUfRqUc7fE#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 12, 2021

وقال وزير الدفاع الكويتي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية “آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل”.

وأوضح أن قراره “يأتي انطلاقا من دور ومسؤولية الجيش الكويتي في حماية البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره من أي خطر خارجي، وبغية تمكين المواطنات الكويتيات من الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية”.

أصدر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الثلاثاء قراراً بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة. pic.twitter.com/SIQ5wPR7aE — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) October 12, 2021

وأعرب وزير الدفاع الكويتي عن ثقته التامة “بقدرة وإمكانية واستعداد المرأة الكويتية لتحمل عناء ومشقة العمل في الجيش”.

وتتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها مجلس الأمة الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962، ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.