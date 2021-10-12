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الأخبار|الكويت

للمرة الأولى.. الكويت تسمح للنساء الالتحاق بالجيش

12/10/2021-|آخر تحديث: 12/10/202103:05 PM (مكة المكرمة)

سمحت الكويت اليوم الثلاثاء، للنساء الكويتيات الالتحاق بالجيش في البلاد، بعدما اقتصر عملهن فيه لسنوات على تخصصات مدنية، بحسب ما أعلن الجيش.

وأصدر الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي قرارا بفتح باب التحاق الكويتيات بالخدمة العسكرية ويقتصر بالمرحلة الحالية على الخدمات.

وقال الجيش الكويتي في تغريدة على حسابه على تويتر إن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح “أصدر اليوم قرارا بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة”.

وقال وزير الدفاع الكويتي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية “آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل”.

وأوضح أن قراره “يأتي انطلاقا من دور ومسؤولية الجيش الكويتي في حماية البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره من أي خطر خارجي، وبغية تمكين المواطنات الكويتيات من الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية”.

وأعرب وزير الدفاع الكويتي عن ثقته التامة “بقدرة وإمكانية واستعداد المرأة الكويتية لتحمل عناء ومشقة العمل في الجيش”.

وتتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها مجلس الأمة الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962، ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الكويتية

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