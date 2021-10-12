“الإسلام حررهن”.. شيخ الأزهر يدعو لضمان حق الفتيات في التعليم الكامل والكرامة

دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى ضمان حق الفتيات في التعليم الكامل والكرامة، وذلك خلال تغريدات بلغات الباشتو والعربية والإنجليزية على حسابه بموقع تويتر.

وأوضح الشيخ أحمد الطيب في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع تويتر أن الإسلام جاء ليحرر المرأة من عادات جاهلية انتقصت من حقوقها، وتعاملت معها كإنسان غير كامل مسلوب الإرادة والحقوق.

جاء الإسلام ليحرر المرأة من عادات جاهلية انتقصت من حقوقها، وتعاملت معها كإنسان غير كامل مسلوب الإرادة والحقوق.

وفي اليوم العالمي للفتيات ندعو لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حق الفتيات في التعليم الكامل والكرامة وكافة حقوقهن التي كفلها الإسلام. — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) October 11, 2021

ووجد الدكتور الطيب في اليوم العالمي للفتيات فرصة ليدعو لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حق الفتيات في التعليم الكامل والكرامة وكافة حقوقهن التي كفلها الإسلام.

وكتب شيخ الأزهر دعوته باللغات العربية والإنجليزية والبشتوية وهي إحدى اللغات الرسمية في أفغانستان مع الدرية وثاني اللغات المحلية انتشارا في باكستان.

اسلام چې راغی د جاهليت دودونه يي له منځه يوړل دوی ښځو ته حق نه ورکولو او د يو ناپشپړ انسان په حيث به يي ورسره چلند کولو چې هيڅ اراده او حقونه نلري.

د ښځو د نړيوالي ورځې په مناسبت د ټولو څخه مو غوښتنه ده چې دښځو د تعليم لپاره هلي ځلي وکړي ددوی درناوی وکړي ترڅو بشپړ حقوق ترلاسه کړي — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) October 11, 2021

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت ابتداء من سنة 2011 يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة يوما عالميا للفتاة أو الطفلة لدعم حماية حقوق الفتيات في مزيد من الفرص لحياة أفضل وزيادة الوعي حول عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.

وفي تقريرها السنوي عن مراقبة احترام حقوق الإنسان في كل دولة سجلت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في 2020 استمرار تعرُّض النساء والفتيات في مصر للتمييز المجحف في القانون وفي الواقع الفعلي.

وأوضحت أنه استجابةً لحملة عامة ضد الإفلات من العقاب في حالات العنف الجنسي اعتقلت السلطات عدداً من الرجال يُشتبه في ضلوعهم في حوادث اغتصاب إلا إنها تقاعست عن ضمان حماية الضحايا والشهود وعن منع العنف المنتشر على نطاق واسع ضد النساء والفتيات أو إجراء تحقيقات كافية بشأنه.

وقالت المنظمة الدولية إن السلطات في مصر “نفَّذت أعمالاً انتقامية ضد إحدى ضحايا الاغتصاب وأخريات أبلغن عن حوادث عنف جنسي”.

#بنات_مصر محصلة الإصابات من نساء و فتيات جراء التعامل الأمني العنيف، بلغت 239 مصابة – بينهن 87 طفلة

وحسبنا الله ونعم الوكيل#تيم_المرابطون#فريق_مجاهدون — Noor Eldeen ✍️ (@Dr__noor1) October 11, 2021

نساء أفغانستان

وكان الاتحاد الأوربي أعرب عن قلقه البالغ، في أغسطس/آب الماضي، إزاء وضع النساء في أفغانستان في أعقاب سيطرة طالبان.

وقال الاتحاد في بيان “نحن قلقون للغاية بشأن النساء والفتيات الأفغانيات وحقوقهن في التعليم والعمل وحرية التنقل”.

ودعا البيان “من هم في مواقع القوة والسلطة في جميع أنحاء أفغانستان إلى ضمان حماية النساء”، وأضاف “يجب منع أي شكل من أشكال التمييز وسوء المعاملة تجاههن” وشدد على أن “المجتمع الدولي مستعد لمد النساء بالمساعدات الإنسانية والدعم لضمان سماع أصواتهن”.

عاجل | مفوضية شؤون #اللاجئين: قلقون من مخاطر حصول #انتهاكات ضد النساء في #أفغانستان وعدم تمكن المعرضين للخطر من مغادرة البلاد — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) August 20, 2021

وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قد أكد علي أن المرأة ستتمكن من العمل في مجالات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات.

وكان قادة حركة طالبان قد قدموا عددًا من المبادرات والتصريحات، منذ 15 أغسطس/أب الماضي، لمحاولة طمأنة المجتمع الدولي حول هذه النقطة مؤكدين أن حقوق المرأة ستحترم وفق الشريعة الإسلامية.

وأعلنوا أنه بإمكان المرأة الأفغانية الدراسة في الجامعة لكن في صفوف غير مختلطة مع ارتداء العباءة والنقاب بشكل إلزامي، وأن النساء ستتمكن من العمل في ظل “احترام مبادىء الإسلام”.