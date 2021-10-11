Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

مسؤول فرنسي يثير الجدل بقوله إن “الجزائريات كنّ مثيرات واليوم أصبحن محجّبات” (فيديو)

انتقل مينار من اليسار الفرنسي إلى اليمين المتطرف في نقلة أثارت دهشة الكثيرين (فرانس برس)
11/10/2021

لاقت تصريحات سياسي فرنسي استهجانا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما استهزأ بالفرنسيات من أصول مغاربية، خاصة الجزائريات.

وقال عمدة بلدية بيزييه روبير مينار “لقد تغير الناس كثيراً.. عندما كنت أبلغ من العمر 18 عاماً، لم أر قط في الحي الذي أسكنه فتاة تضع الحجاب، لا سيما الجزائريات”.

أضاف: “كنا نجد الفتيات (beurettes)- وهي كلمة تطلق هنا على الفرنسيات من أصول عربية، ومغاربية خاصة، sexy مثيرات للغريزة لكن يبدو أنهن لسن كذلك”.

وأثارت تصريحات اليميني المتطرف انتقادات واسعة فضلا عن استهجان فئة كبيرة لسماح القناة الفرنسية والمذيعة بعرض هذا الكلام دون اعتراض.

وتثير مسيرة روبير مينار، أحد مؤسسي منظمة “مراسلون بلا حدود” المدافعة عن حرية الصحافة والتي ترأسها لمدة 23 سنة، دهشة من عرفه واستغراب المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بعد انزلاق إيديولوجي، خصوصا بعد فوزه ببلدية بيزييه (جنوب فرنسا) بفضل دعم “الجبهة الوطنية”، رمز اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وليس هذا التصريح المثير الجدل الوحيد لمينار، حيث دعم نظرية “التغيير الكبير” التي يتبناها أقصى اليمين الفرنسي والتي تشير إلى أن السكان الأوربيين يتم إستبدالهم بسكان غير أوروبيين عبر الهجرة.

كما أثار جدلا واسعا في فرنسا سابقا، بالقول إن “64.6% من تلاميذ المدارس العمومية التابعة لبلديته هم مسلمون”، غير أن مثل هذه النسبة يصعب الحصول عليها في بلد تحظر قوانينه الإحصائيات المبنية على التصنيفات العرقية أو الدينية.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

مرشح محتمل للرئاسة الفرنسية: فرنسا صنعت الجزائر.. ومدونون: لولا الجزائر لكانت فرنسا بلد القحط

انتقد مدونون جزائريون حديث المرشح المحتمل للانتخابات الرئيسية الفرنسية إريك زمور بشأن عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي موافقا لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السابقة.

10/10/2021
المزيد من الأخبار

رئيس “جمعية العلماء” الجزائرية يرد على مزاعم ماكرون بحق العثمانيين

اعتصموا داخل مسجد رفضًا لتحويله إلى كنيسة.. تبون يروي قصة إبادة فرنسا لـ 4 آلاف مصلٍ (فيديو)

توفيق شرف الدين.. قصة وزير داخلية أقاله المشيشي وأعاده سعيد

توفيق شرف الدين تونس

الجزيرة مباشر تكشف حقيقة فيديو دفاع مسلمي الهند عن أنفسهم ضد الاعتداءات (فيديو)

الأكثر قراءة

قيادي في الإخوان يكشف تفاصيل التحقيق مع قيادات بالجماعة في تركيا (فيديو)

“حد شاف تنمية”.. صورة لتلاميذ بلا مقاعد في مدرسة ابتدائية تثير غضب مواقع التواصل المصرية

كشمير تُباد.. ناشطون يدعون لنصرة مسلمي الهند

“لعبة الحبار”.. ظاهرة كورية جنوبية نقلتها نتفليكس إلى العالم