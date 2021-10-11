مسؤول فرنسي يثير الجدل بقوله إن “الجزائريات كنّ مثيرات واليوم أصبحن محجّبات” (فيديو)

لاقت تصريحات سياسي فرنسي استهجانا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما استهزأ بالفرنسيات من أصول مغاربية، خاصة الجزائريات.

وقال عمدة بلدية بيزييه روبير مينار “لقد تغير الناس كثيراً.. عندما كنت أبلغ من العمر 18 عاماً، لم أر قط في الحي الذي أسكنه فتاة تضع الحجاب، لا سيما الجزائريات”.

أضاف: “كنا نجد الفتيات (beurettes)- وهي كلمة تطلق هنا على الفرنسيات من أصول عربية، ومغاربية خاصة، sexy مثيرات للغريزة لكن يبدو أنهن لسن كذلك”.

وأثارت تصريحات اليميني المتطرف انتقادات واسعة فضلا عن استهجان فئة كبيرة لسماح القناة الفرنسية والمذيعة بعرض هذا الكلام دون اعتراض.

وتثير مسيرة روبير مينار، أحد مؤسسي منظمة “مراسلون بلا حدود” المدافعة عن حرية الصحافة والتي ترأسها لمدة 23 سنة، دهشة من عرفه واستغراب المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بعد انزلاق إيديولوجي، خصوصا بعد فوزه ببلدية بيزييه (جنوب فرنسا) بفضل دعم “الجبهة الوطنية”، رمز اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وليس هذا التصريح المثير الجدل الوحيد لمينار، حيث دعم نظرية “التغيير الكبير” التي يتبناها أقصى اليمين الفرنسي والتي تشير إلى أن السكان الأوربيين يتم إستبدالهم بسكان غير أوروبيين عبر الهجرة.

كما أثار جدلا واسعا في فرنسا سابقا، بالقول إن “64.6% من تلاميذ المدارس العمومية التابعة لبلديته هم مسلمون”، غير أن مثل هذه النسبة يصعب الحصول عليها في بلد تحظر قوانينه الإحصائيات المبنية على التصنيفات العرقية أو الدينية.

سياسي فرنسي شهير يسمى robert menard يستهزئ بالجزائريات في بث حي على قناة فرنسية و يقول أن الجزائريات في شبابه كن مثيرات للرغبة الجنسيةوجدsexy في اشارة واضحة الا ما تركٌز في الخيال الجماعي للفرنسيين و الا ما تعرٌضن اليه الجزائريات من اغتصاب جماعي طوال 132 سنة من الاستعمار الفرنسي pic.twitter.com/2D0bBhdmxg — jraif mohammed (@JraifM) October 11, 2021