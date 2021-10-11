حريق في خزان نفط في لبنان وناشطون يشككون في أسبابه (فيديو)

شب حريق ضخم في أحد خزانات منشأة للنفط فجر اليوم الإثنين في حي “الزهراني” جنوبي لبنان من دون معرفة سببه أو المادة الموجودة في الخزان المحترق.

وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاصرة النيران وإخمادها فيما ذكرت قناة “الجديد” المحلية، أن الجيش اللبناني عمل على إخلاء محيط المنشأة بعد اندلاع الحريق.

إشتعال النيران في أحد الخزانات في منشآت الزهراني في جنوب #لبنان pic.twitter.com/mELOfwVPae — Bassam Abou Zeid (@BassamAbouZeid) October 11, 2021

وأعلنت “غرفة التحكم المروري” التابعة لقوى الأمن الداخلي عن قطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين وتحويله إلى طرق أخرى.

وتواجه فرق الإطفاء صعوبة في تركيز عملية الإطفاء باتجاه الخزّان المشتعل مباشرة وفق صحيفة “النهار” المحلية مفيدة بأن مخزون الوقود في الخزان نزل إلي النصف بسبب الحريق.

وقالت الوكالة الرسمية للبلاد إن النائب العام في صيدا (جنوبي بيروت) فتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الحريق فيما قال المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار لإذاعة (صوت كل لبنان) إنه “من المبكر معرفة أسباب الحريق والتركيز الآن على السيطرة على النيران تخوفاً من التمدد”.

وقالت صفحة تلفزيون “ان بي ان” اللبناني عبر تويتر إن 15 آلية إطفاء مكتملة الطواقم تواصل العمل للسيطرة على الحريق لعزل الخزان الذي اندلعت فيه النيران ومنع امتدادها إلى الخزانات المجاورة.

يعمل عناصر من #الدفاع_المدني على إخماد حريق شب في خزان داخل منشآت النفط في #الزهراني.

وتواصل خمس عشرة آلية اطفاء مكتملة الطواقم العمل للسيطرة على الحريق لعزل الخزان الذي اندلعت فيه النيران والحؤول دون امتدادها الى الخزانات المجاورة لرقعة الحريق حفاظاً على السلامة العامة. pic.twitter.com/ZDwvj5yXeY — nbnlebanon (@nbntweets) October 11, 2021

تشكيك في الأسباب

وتفاعل ناشطون لبنانيون بشكل واسع مع الحريق عبر وسم بعنوان (الزهراني) جعلوه على رأس قائمة الأعلى تداولا في لبنان على موقع تويتر وشكك عدد كبير منهم في أن يكون الحريق حادثا فيما تأسف بعضهم عن الوضع الذي تعيشه لبنان من انقطاع في الكهرباء وشح في المواد النفطية قبل احتراق الخزان.

وجزمت المغردة نادين بأن الحريق “ليس حادثا أو صدفة بل هو مدبر نريد فقط معرفة السبب”.

ما في شي حادث او صدفة كلو مدبر، بس بدنا نعرف شو السبب!! هل هو سرقة الفيول او المازوت المدعوم!!! او اوامر شيا فلننتظر — Nadine.gh (@nadine35929585) October 11, 2021

ونشر الناشط قتيبة ياسين فيديو للحريق وعلق عليه بالقول: “في وقت يعاني به لبنان من نقص كل مواد الطاقة النفطية حريق هائل يندلع في أحد خزاناته النفطية الذي يحتوي على مادة البنزين”.

في وقت يعاني به لبنان من نقص كل مواد الطاقة النفطية..

حريق هائل يندلع في أحد خزاناته النفطية الذي يحتوي على مادة البنزين والجيش يعمل على إخلاء المنطقة

الزهراني – جنوب لبنان#الزهراني #لبنان pic.twitter.com/PGRAd14onP — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) October 11, 2021

وألمح الناشط فريد سلمان إلى أن الحريق له علاقة بالسرقة والاحتيال، على حد وصفه.

خزانات الزهراني وما أدراك ما الزهراني

حيث السرقة والنصب والإحتيال 🤔#الزهراني — Farid 🇱🇧🇸🇳 (@FSalman90) October 11, 2021

وقالت ياسمين بودياب إن “لعبتهم مكشوفة لكنهم مصرون على استغبائنا”.

الفكرة إنّو لعبتهم مكشوفة بس رغم هيك مصرّين يستغبونا

#الزهراني — Yasmine Boudiab (@YasmineBoudiab) October 11, 2021

وذهب الناشط راغب ملي إلى القول إنه لا يستطيع الجزم بأن الحريق مفتعل لكن الأكيد أن “كل حادث يحدث يؤكد أنها دولة متحلّلة ومهملة تحكمها منظومة فاشلة مُجرمة”.

ما فيني قول الحريق مُفتعل قبل ما يكون في أدلّة وقرائن ، بس الشي الأكيد وبعد كل حادث بصير بأكدلنا أنها دولة متحلّلة ومهملة وحاكمتها منظومة فاشلة مُجرمة، ما فيك تأمّنها على كيس بطاطا..#الزهراني #لبنان_ليس_بخير — Ragheb Malli – راغب ملّي (@Raghebmalli) October 11, 2021

واعتبر شادي جها أن الحل هو “رحيل السلطة الفاشلة”.

يلي بيشوف مصايبنا بيقول انو #لبنان مساحتو اكبر من مساحة البرازيل او روسيا، كلو عابعضو بيطلع ١٠٤٥٢ كلم مربع ومع هاي السلطة فاشلة وما قادرة تدير البلد! بداية الحل هو برحيلكم#الزهراني — Chadi Jeha (حساب جديد) (@chadijehaa) October 11, 2021

واعتبر المغرد ساري درغام أيضا أن الحريق مفتعل.

ليش مصرين تعذبوا هالشعب هيك؟

شو عامل الشعب حتى هيك يتعامل؟ احرقوا البلد كله سوا بشعبه وريحوه

بدل ما عم تقتلوه عالبطيء#الزهراني — Sary Dergham ساري درغام🇱🇧 (@saryderghamm) October 11, 2021

وتأسفت بتول على ما وصل إليه لبنان قائلة “إلى أي حد ستتحمل يا وطني”.

ومن جهته ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم الإثنين اجتماعا ضم وزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك للبحث في وضع الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية.

وكانت عشرات الشاحنات المحملة بزيت الوقود الإيراني قد دخلت إلى لبنان منتصف ديسمبر/أيلول الماضي آتية من سوريا المجاورة على وقع استقبالات شعبية.

وأطلقت الشاحنات أبواقها وهي تمر عبر القرية، ورفرفت أعلام جماعة (حزب الله) الصفراء على أعمدة الإنارة ولوح بعض المارة بها وضمت القافلة الأولى 80 شاحنة حملت 4 ملايين لتر على أن تفرغ حمولتها في مخازن محطات الأمانة في مدينة بعلبك، المدرجة منذ 2020 على قائمة العقوبات الأمريكية، قبل توزيعها لاحقا وفق لائحة أولويات حددها حزب الله.