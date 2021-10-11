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بهدف غريب.. ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أوروغواي (فيديو)

ليونيل ميسي في مباراة الأرجنتين ضد أوروغواي في تصفيات كأس العالم (رويترز)
11/10/2021-|آخر تحديث: 11/10/202112:34 PM (مكة المكرمة)

أحرزت الأرجنتين هدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كان أحدهما غريبا من توقيع ليونيل ميسي لتفوز بـ3 مقابل صفر على أوروغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بأمريكا الجنوبية أمس الأحد.

وافتتح ميسي التسجيل قبل ثماني دقائق من استراحة ما بين الشوطين عندما أرسل تمريرة عن بعد 35 مترا إلى داخل منطقة الجزاء وفشل المهاجم نيكولاس جونزاليز في الوصول إليها لتمر من الحارس فرناندو موسليرا إلى داخل المرمى.

وبعد 6 دقائق أهدر لاوتارو مارتينيز فرصة لكن الكرة ذهبت إلى رودريغو دي باول ليضعها في المرمى وعوض مارتينيز ذلك بتسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة دي باول العرضية المنخفضة بعد 17 دقيقة من الشوط الثاني.

وقال ميسي “قدمنا مباراة جيدة كل شيء سار على ما يرام .. أوروغواي انتظرتنا وهددت مرمانا وبمجرد أن سجلنا الهدف الأول عثرنا على مساحات عززنا فيها تفوقنا”.

وقلصت الأرجنتين الفارق مع البرازيل المتصدرة إلى 6 نقاط بعد اكتفاء الأخيرة بالتعادل بدون أهداف مع مضيفتها كولومبيا.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس التصفيات العالمية.

وخسرت أوروغواي لأول مرة في ثماني مباريات لتتراجع إلى المركز الرابع في التصفيات بعد أن أهدر لويس سواريز 3 فرص في الشوط الأول منها كرة ارتدت من القائم.

وقد تحسن أداء الأرجنتين وأضاع جيوفاني لو سيلسو فرصة خطيرة عندما راوغ الحارس، لكنه تباطأ وسدد كرة اصطدمت بأسفل العارضة وبعد افتتاح التسجيل بدت في طريقها للحفاظ على سجلها الخالي من الهزيمة للمباراة 24 على التوالي.

وشارك إدينسون كافاني مهاجم أوروغواي في الشوط الثاني لكن الأرجنتين كانت الطرف الأفضل، وكاد ميسي أن يحرز هدفا ثانيا وأنقذ موسليرا فرصتين من البديل أنخيل دي ماريا.

وحققت تشيلي فوزها الأول في ثماني مباريات في التصفيات لتحافظ على آمالها الضئيلة في التأهل للنهائيات بتغلبها بـ2 مقابل صفر على باراغواي.

وأحرز بن بريرتون وماوريسيو إيسلا هدفين في الدقيقتين 68 و72 لترفع تشيلي -التي غابت في كأس العالم 2018- رصيدها إلى 11 نقطة متأخرة بـ5 نقاط عن كولومبيا صاحبة المركز الخامس.

وأكملت تشيلي المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد تشارلز أرانجيز في الدقيقة 74 كما طُرد عمر ألدريتي لاعب باراغواي في الدقيقة الأخيرة.

المصدر : رويترز

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