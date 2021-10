الجزيرة مباشر تكشف حقيقة فيديو دفاع مسلمي الهند عن أنفسهم ضد الاعتداءات (فيديو)

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لما قالوا إنه يُظهر دفاع المسلمين عن أنفسهم ضد الاعتداءات التي تطالهم في الهند خلال الأيام الماضية في عدد من مناطق البلاد.

وكشفت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر أن مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع قديم وأن تاريخه يعود لـ4 مارس/آذار 2020 خلال اشتباكات بين الشرطة الهندية وهندوس من جهة وبين مسلمين.

وكانت حشود هندوسية في دلهي قد جابت الشوارع في 23 فبراير/شباط 2020، وأحرقت ونهبت عددا من المساجد ومنازل المسلمين ومتاجرهم وشركاتهم.

#UPDATE:. @DelhiPolice found one more video – injured DCP Amit Sharma was taken by all the police personnel from North-East Delhi’s Chand Bagh area after he was attacked. @IndianExpress, @ieDelhi pic.twitter.com/gSl0GUx3sn

— Mahender Singh Manral (@mahendermanral) March 5, 2020