مصر.. السجن لثلاثة أشخاص بينهم طبيبان في واقعة “الممرض والكلب”

قضت محكمة مصرية، أمس السبت، بالحبس عامين بحق ثلاثة أشخاص بينهم طبيبان في القضية التي أثارت استياء واسعا بالبلاد، وعرفت إعلاميا باسم واقعة “الممرض والكلب”.

وفي 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بإحالة 3 متهمين -طبيبان وموظف بمستشفى خاص- إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بـ”التنمر على ممرض مسن”.

ووفق إعلام محلي، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحبس المتهمين عامين وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه (نحو 6 آلاف دولار) لإدانتهم باحتجاز المجني عليه والتنمر عليه، لكن الحكم لايزال أوليا وقابلا للطعن وفق القانون المصري.

ووفق بيان سابق للنيابة العامة فإن الأشخاص الثلاثة “متهمون بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه”. وأوضح البيان أن الثلاثة “أمروا الممرض بالسجود لحيوان (كلب) يملكه طبيب من المتهمين، مستغلين ضعفه (الممرض) وسلطتهم عليه بقصد السخرية والحطّ من شأنه، ونشروا (مقطع الفيديو) عن طريق الشبكة المعلوماتية”.

"قول الله أكبر وصلي للكلب".. غضب في #مصر بعد إهانة طبيب لممرض، والنائب العام يأمر بالتحقيق pic.twitter.com/e3s76L5Nd2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2021

وبحسب بيانين سابقين للنيابة وتقارير صحفية محلية، ذكر الطبيبان أنهم “اعتادوا المزاح مع الممرض” ولم يقصدوا الإساءة له، فيما قال أحدهم إن هاتفه الجوال تعرض لاختراق قبل نشر المقطع المصور.

والشهر الماضي، نقلت صحيفة (اليوم السابع المصرية) عن الممرض قوله إن “الواقعة جرت قبل 6 أشهر ولم تنتشر سوى منذ أيام (وقتها)، وأُصبت بالصدمة عندما شاهدت مقطع الفيديو، فلم أكن على علم بتسجيل الواقعة أو نشرها”.

وبدأت ردود الفعل على هذه الواقعة حين تداول رواد على منصات التواصل مقطعا مصورا مدته 4 دقائق لممرض مُسن في مستشفى خاص يجبره طبيب وموظفون على “قفز الحبل”، ثم يتم عقابه بالضرب لإخفاقه وإجباره على “السجود والاعتذار” لكلب الطبيب.

وتصدر آنذاك وسم “محاكمة عمرو خيري” رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس المصرية مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع الفيديو وهو يتعمد إهانة أحد أفراد فريق التمريض بإحدى المستشفيات.

ويسمع في المقطع صوت الطبيب وهو يُهين الممرض ويوجه له عبارات قاسية بسبب ما قال الطبيب إن الممرض أهان كلبه.