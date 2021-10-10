مرشح محتمل للرئاسة الفرنسية: فرنسا صنعت الجزائر.. ومدونون: لولا الجزائر لكانت فرنسا بلد القحط

انتقد مدونون جزائريون حديث المرشح المحتمل للانتخابات الرئيسية الفرنسية إريك زمور بشأن عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي موافقا لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السابقة.

وأكد زمور أن فرنسا هي من “صنعت الجزائر” طيلة 132 عاما مشيرا إلى أن المسؤولين في الجزائر لا يتحدثون إطلاقا عن فضل فرنسا والمشاريع التي أنشأتها على غرار المستشفيات والموانئ والبنى التحتية، بحسب قوله.

ورغم أن إريك زمور من أصول جزائرية فقد دافع عن تصريحات ماكرون المهاجمة للجزائر زاعما أن الجزائر عاشت طوال تاريخها تحت الاستعمار من الرومان إلى العثمانيين إلى الفرنسيين، على حد قوله.

لكنه اعتبر الفرنسيين “هم الأفضل بين كل أنواع الاحتلال الذي حل بالجزائر لأنهم بنوا المستشفيات وذلك رغم إنكار الجزائريين لفضلهم وذكرهم جرائم فرنسا فقط”.

استنكر نشطاء على مواقع التواصل تصريحات زمور وأكدوا أن المستشفيات التي بناها الفرنسيون كانت من أجل جنودهم المستعمرين.

إريك زمور، السياسي الفرنسي والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، يأكد ما قاله الرئيس #ماكرون حول عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، مؤكداً أن فرنسا هي من صنعت الجزائر طيلة 132 عاماً. #محمد_السادس pic.twitter.com/rojZwT6maN — أخبار المغرب (@morocco4news) October 8, 2021

وكتبت نعمة أحمد “لفرنسا تاريخ طويل من الجرائم والتنكيل. والجزائر صنعت فرنسا قبل الاستعمار وأثناء الاستعمار بالثروات التي نهبتها خلال 132 سنة وصنعتها مرة أخرى مع الدول الأفريقية بعد الاستقلال إلى يومنا هذا بالثروات التي تنهبها وتستنزفها. باختصار فرنسا تملك تاريخ طويل من النهب والسرقة”.

وكتبت ليلي “فرنسا كانت تعتقد أنها ستبقى لأبد الآبدين على أرض الجزائر لكنها خرجت بعد أكثر من قرن، ولحد الساعة لا يزال السياسيون الفرنسيون لا يتقبلون ذلك. كلما سنحت لهم الفرصة تحدثوا عنها بكل حقد ومرارة”.

لفرنسا تاريخ طويل من الجرائم والتنكيل والجزائر صنعت فرنسا قبل الاستعمار وأثناء الاستعمار بالثروات التي نهبتها خلال مائة واثنان وثلاثون سنة وصنعتها مرة اخرى والدول الإفريقية بعد الاستقلال إلى يومنا هذا بالثروات التي تنهبها وتستنزفها.باختصار فرنسا تملك تاريخ طويل من النهب والسرقة — Naima Ahmad (@NaimaAh63614286) October 9, 2021

وعلقت سارة “المدن التي بنتها فرنسا هي على أنقاض مدن تاريخية قامت بتدميرها لمحو تاريخ الأمة الجزائرية، وكل شيء مقصود وهو من أجل هذا اليوم الذي تتباهى به بإعمار وإحياء البلاد والعباد”.

وكتبت إحدى الناشطات “كلهم فلسفة واحدة: فلسفة الرجل الأبيض الذي يحق له ملك العالم واستعباد غيره فقط وهناك من يتظاهر بسعة الأفق. يا رجل لولا الاستعمار لكانت فرنسا بلد القحط والجوع فهل يتنكر أحد لسبب رزقه”؟

وعلق حسن “أن يأتي ذلك من فرنسي من أصول جزائرية باسم “زمور” فهذا فعلا مثير للسخرية”!