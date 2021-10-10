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الأخبار|مصر

طلاب مدرسة مصرية يرفعون علم فرنسا بالخطأ في أول يوم دراسي

الطلاب رفعوا علم فرنسا بدلا من العلم المصري (مواقع التواصل)
10/10/2021-|آخر تحديث: 10/10/202103:38 PM (مكة المكرمة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطلاب إحدى مدارس محافظة دمياط وهم يرفعون علم فرنسا خلال طابور الصباح في أول أيام الدراسة أمس السبت.

وأثارت الواقعة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استغرابهم لعدم إدراك مسؤولي المدرسة لهذا الخطأ قبل التقاط الصورة متسائلين “أين النسر”؟

ونقلت مواقع مصرية عن مصادر بالمدرسة أن العلم تم صنعه يدويا على أنه العلم المصري وأن إدارة المدرسة قدمت اعتذارا رسميا لوزارة التربية والتعليم -التي فتحت تحقيقا في الواقعة اليوم الأحد- مؤكدة أنه خطأ غير مقصود ولن يتكرر مرة أخرى.

يشار إلى أن الدراسة الفعلية بدأت أمس السبت بمصر في 60 ألف مدرسة على مستوى البلاد، بما يقرب من 24 مليون تلميذ وتلميذة وطالب وطالبة في مراحل التعليم المختلفة بجميع المحافظات المصرية.

وشددت وزارة التعليم المصرية على وجوب الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بينما قامت بعض المدارس بتوزيع الورود على الطلاب للاحتفال بالعام الدراسي الجديد.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية

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