“شعرك جميل”.. عائلة مسلمة تتهم معلمة أمريكية بنزع حجاب ابنتها والتغزل بها

اتهمت عائلة مسلمة من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، معلمة بإحدى مدارس الولاية بنزع حجاب ابنتها عنوًة أمام زملاء الفصل الدراسي.

وقالت العائلة في تصريحات نقلها موقع (إنسايدر) الأمريكي، اليوم الأحد، إنّ ابنتها (سمية وايت) البالغة من العمر 7 سنوات أُجبرت على خلع الحجاب بالقوة أثناء حضورها حصة دراسية، الأربعاء الماضي.

وأوضح محامي العائلة أنّ الطفلة رفضت خلع حجابها تنفيذا لطلب معلمتها ما دفع الأخيرة إلى نزع الحجاب بالقوة عن الطالبة.

وقال “نجحت المعلمة في نهاية المطاف في خلع الحجاب عن رأسها (سمية) وتلت فعلتها بعبارة غريبة وهي (شعرك جميل)”.

وأضاف “إنه أمر مزعج للغاية. إنه دليل واضح على تجاهل دينها (سمية)”.

بدورها، أشارت الأم وتدعى كاساندرا إلى أن الواقعة جعلت ابنتها “تقاوم ارتداء الزي الإسلامي (في إشارة إلى الحجاب)”.

وتابعت “عليها (المعلمة) أن تعرف أن ما كانت ترتديه (الابنة) هو حجاب. عليها أن تدفع ثمن ذلك. أود أن تعتذر لابنتي وعندها ستشعر ابنتي بالتحسن”.

وفي السياق، وصف محامي المعلمة الاتهامات بأنها “معلومات مضللة” ونفى قيام المعلمة بخلع حجاب الطالبة.

وقال إن الاتهامات “تسببت في أضرار جسيمة” للمعلمة.

وأوضح أن المعلمة “كرست أكثر من 30 عامًا من عمرها وروحها لخدمة الأطفال من جميع الخلفيات”.

يشار أن دائرة مدارس “ساوث أورانج مابلوود” التعليمية التابعة لها المدرسة التي شهدت الواقعة أعلنت فتح تحقيقا في الاتهامات التي وجهتها العائلة للمعلمة.

وتضامنا مع الطالبة وأسرتها، نشرت بطلة المبارزة الأولمبية الأمريكية المحجبة ابتهاج محمد منشورا على تطبيق (إنستغرام) أدانت فيه الواقعة.

وقالت “نزعت تامار هيرمان المعلمة في مدرسة سيث بويدن الإبتدائية في مابلوود، نيوجيرسي حجاب طالبة في الصف الثاني بالقوة. قاومت الطالبة الشابة بمحاولة التمسك بحجابها، لكن المعلمة نزعت الحجاب وكشفت شعرها أمام الفصل وقالت هيرمان للطالبة إن شعرها جميل ولم تعد مضطرة لارتداء الحجاب في المدرسة بعد الآن”.

وأردفت “تخيل أنك طفل وجردت من ملابسك أمام زملائك في الفصل. تخيل الإذلال والصدمة التي سببتها لها هذه التجربة. هذه إساءة”.

وفي هذا الشأن، شددت ابتهاج على ضرورة أن تكون المدارس “ملاذاً آمنا” لجميع الأطفال يشعرون فيه بالترحيب والحماية بغض النظرعن معتقداتهم.

وأردفت “لا يمكننا أن نصل إلى مرحلة تغيب فيها العنصرية عن الولايات المتحدة حتى نتخلص من التمييز والتعصب الأعمى اللذين لا يزالان موجودين في جميع طبقات مجتمعنا. من خلال حماية الفتيات المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب فإننا نحمي حقنا جميعًا في اختيار الزي الذي نرتديه”.

واختتمت “لا يكفي كتابة المنشورات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. يجب أن نقف معا وندين بشدة التمييز بجميع أشكاله”.

وطالبت ابتهاج المتضامنين معها والطالبة بالتواصل مع المدرسة التي شهدت الواقعة وإدانة ما حدث.

كما حثت متابعيها على إرسال بريد إلكتروني إلى دائرة مدارس “ساوث أورانج مابلوود” التعليمية لمساندة الطالبة ورفض جميع أشكال التمييز.