جاستن ترودو يقضي عيد الشكر الكندي مع أسرة لاجئة من أفغانستان

قضى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو جزءا من يومه أمس السبت مع أسرة أفغانية وصلت إلى العاصمة أوتاوا قبل أسابيع، وذلك بمناسبة عطلة عيد الشكر في كندا والذي يصادف الإثنين الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة.

وقال ترودو خلال لقائه بأسرة عبيد الله رحيمي -وفق موقع (إذاعة كندا)- إن “اللقاء في هذا اليوم يذكرنا إلى أي حد نحن محظوظون”، والتقى رئيس الوزراء الأسرة في منزل لمتطوعين احتفوا باللاجئين الأفغان بسلال من الهدايا.

عمِل عبيد الله رحيمي في سفارة كندا في كابل منذ 2008 قبل أن يصل إلى أوتاوا رفقة زوجته وابنته ذات الـ 3 سنوات وطفل ولد قبل شهر ونصف.

Thanksgiving is about more than just giving thanks. It’s about giving back, too. And this morning in Orléans, I joined Carmen and others as they did exactly that. To everyone who helped put together these hampers for the Rahimis and other resettled Afghan families, thank you. pic.twitter.com/Y32mlLpkJh

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 9, 2021