“تناول المنشطات الجافة” يجتاح تيك توك وخبراء يحذرون من مخاطره

حذر باحثون الأطباء حول العالم من إقبال عدد كبير من الرياضيين على تناول المنشطات بعدما حظيت فيديوهات على ملايين من علامات الإعجاب على تطبيق تيك توك تظهر تناول مساحيق المكملات الغذائية الجافة.

وتظهر مقاطع الفيديو تناول المسحوق الجاف بدلا من تذويبه ونقعه في الماء وشربه وذلك بهدف مد الجسم بالقوة لتحمل الجهد العضلي والمنتشرة تحت وسم (preworkout#) (قبل التمرين).

وفي دراسة حديثة، وجدت طبيبة الأطفال بمركز نورثويل هيلث في نيويورك (روث لين ميلانيك) وزملاؤها أن مقاطع الفيديو التي تعرض الاتجاه الناشئ قد جمعت أكثر من 8 ملايين إعجاب.

ويخشى الباحثون – الذين تحدثوا في مؤتمر طبي بالولايات المتحدة- أن يجرب المراهقون تناول المكملات الغذائية جافة متأثرين بمقاطع الفيديو المنتشرة على تطبيق تيك توك.

وجاءت تحذيرات الباحثين بعد تحليل 100 فيديو على تيك توك أظهرت أن 8 منها فقط تظهر استعمال المسحوق بشكل صحيح، بينما أظهر أكثر من 30 فيديو أشخاصاً يضعون المسحوق الجاف في أفواههم، ثم يتبعونه بجرعات من الماء أو سائل آخر.

وتحتوي تلك المساحيق على كمية كبيرة من الأحماض الأمينية والفيتامينات ونفس نسبة الكافيين التي يحتويها فنجانان أو 3 فناجين قهوة، وتزداد مخاطر الإفراط في استهلاك الكافيين في حال تناول تلك المساحيق أكثر من مرة في اليوم.

فالإفراط في تناول محفزات القوة الجسمية ينطوي على مخاطر معروفة، وجرعة كبيرة من الكافيين مثلاً قد تسبب آثارا جانبية على القلب، من بينها الخفقان أو زيادة أو نقصاً في ضربات القلب، كما أن استنشاق المسحوق بالخطأ قد يؤدي للاختناق أو التهابات الرئة وفق الباحثين.