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الأخبار|تركيا

ولادة فوق المحيط.. طفل مغربي يبصر النور على متن طائرة تركية متجهة إلى أمريكا (فيديو)

1/10/2021

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، أن إحدى طائراتها المتجهة إلى مدينة شيكاغو الأمريكية، شهدت ولادة طفل مغربي فوق المحيط.

وقالت الشركة ـ وفق معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول التركية ـ إن الطفل أبصر النور “خلال رحلة والدته من مدينة إسطنبول إلى شيكاغو الإثين الماضي”.

وأضافت أن الولادة تمت على ارتفاع 10 آلاف متر فوق مياه المحيط.

وأجريت عملية الولادة في مكان هادئ بالطائرة، على يد جراح مخ وأعصاب كان بين المسافرين، فيما قامت مشرفة فريق الطائرة (غولديرين دوغو) بقطع الحبل السري للمولود.

ولوحظ تمتع السيدة وطفلها بحالة صحية جيدة عقب الولادة، حيث خضعا لمراقبة صحية عن قرب من قبل طاقم الطائرة، قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى مباشرة لدى وصول الرحلة إلى وجهتها من أجل القيام بالفحوصات الطبية التخصصية اللازمة.

وحمل الطفل اسم المهدي، بينما لا تزال الجنسية النهائية التي حصل عليها بجانب المغربية قيد التكهنات.

مجتمع مواليد السماء

(مواليد السماء) مصطلح تطلقه بعض وسائل الإعلام على الأطفال الذين يبصرون النور داخل الطائرات بعد أن تفاجئ آلام المخاض أمهاتهم.

وتعد الجنسية واحدة من المشكلات التي تطرأ في حالة الأطفال المولودين في الجو.

بيد أن منظمة الأمم المتحدة وضعت تنظيما لهذه المواقف الطارئة واعتبرت أن الطفل الذي تمت ولادته في رحلة جوية يتبع للدولة المسجلة فيها شركة الطيران.

غير أن هذا التنظيم يعوقه بعض الإجراءات والتوصيات الخاصة بمنح الجنسية في الدول المختلفة.

وتختلف قوانين المواطنة من بلدٍ إلى آخر. في بريطانيا وألمانيا وحتى تركيا لا تمنح المواطنة تلقائيا للمولودين على أراضيها.

ويشترط حصول المولود على الجنسية أن يكون أحد الآبوين يحمل جنسية البلد أو تم تجنيسه بعد إتمامه سنوات الإقامة القانونية اللازمة.

أما في الولايات المتحدة، فتمنح المواطنة حتى للأطفال المولودين فوق مياهها أو على متن طائراتها، فور ولادتهم، وفقا لمبدأ (حق الأرض)؛ وهو حق أي شخص يولد على أراضي الدولة في المواطنة أو الجنسية.

وهناك بعض الدول تعتبر أن المدينة التي نزل إليها المولود كأول محطة له هو مكان الولادة، أما بلد الطائرة التي تتبع لها شركة الطيران فتعتبر موطنا للطفل.

وبشكل عام تسمح معظم شركات الطيران للمرأة الحامل بالسفر حتى بلوغها الأسبوع الـ36،ويتطلب سفرها شهادة موقعة من طبيب بعد بلوغ الحمل الأسبوع الـ28، ويكون موضحًا في الشهادة الموعد المتوقع للحمل ومدى ملاءمة الطيران للمرأة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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