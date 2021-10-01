قبل أيام من إعلان الفائز.. كيف تُمنح جائزة نوبل للسلام؟

يُعلن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2021 في أوسلو في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفيما يلي لمحة عن كيفية منح الجائزة:

من يمكنه الفوز؟

ينبغي أن تذهب الجائزة لشخص “فعل الكثير أو أتى بأفضل ما يمكن لنشر الوئام بين الدول، ولإلغاء انتشار الجيوش القائمة أو خفضها، وللنهوض بمنتديات السلام” وفقا لوصية رجل الصناعة ألفريد نوبل، مخترع الديناميت ومؤسس جوائز نوبل.

ويمكن للآلاف أن يطرحوا أسماء: أعضاء حكومات أو برلمانات، رؤساء دول حاليين، أساتذة جامعيين في التاريخ أو العلوم الاجتماعية أو القانون أو الفلسفة، وكذلك حائزين سابقين على جائزة نوبل للسلام وغيرهم. وهذا العام، يوجد 329 مرشحا، وإن كانت القائمة الكاملة ستظل في خزانة بمنأى عن الأنظار لخمسين عاما.

وبين المتوقع فوزهم هذا العام ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبري وزعيمة المعارضة في روسيا البيضاء سوياتلانا تسيخانوسكايا ومنظمة الصحة العالمية.

من يقرر؟

لجنة نوبل النرويجية التي تتألف من خمسة أفراد يعينهم البرلمان النرويجي. وغالبا، لكن ليس دائما، ما يكون الأعضاء سياسيين متقاعدين. واللجنة الحالية يرأسها محام وتضم أكاديميا.

والخمسة جميعهم من اختيار أحزاب سياسية نرويجية ويعكس تعيينهم توازن القوى في برلمان النرويج.

كيف يقررون؟

يُغلق باب الترشيحات في 31 يناير/كانون الثاني. ويمكن لأعضاء اللجنة أنفسهم الترشيح في موعد أقصاه الاجتماع الأول للجنة في فبراير/شباط.

تنظر اللجنة في كل الترشيحات ثم تضع قائمة قصيرة، ثم يخضع كل مرشح لتقييم مجموعة من المستشارين البارزين والخبراء الآخرين.

وتلتقي اللجنة مرة كل شهر تقريبا لبحث الترشيحات، وتتخذ قرارها عادة في اجتماعها الأخير الذي غالبا ما يكون في بداية أكتوبر.

وتسعى اللجنة للوصول إلى إجماع في الاختيار، فإن لم تستطع، اتُخذ القرار بأغلبية الآراء.

من المرشحون؟

رغم أن القائمة الكاملة تبقى سرية، فإن من يرشحون أسماءها لهم حرية الإفصاح عن مرشحيهم. وفي السنوات الأخيرة، بات مشرعو النرويج أكثر ميلا للكشف عن أسماء مرشحيهم مسبقا وحالفهم قدر كبير من التوفيق، فقد ظهر على هذه القوائم ستة من آخر سبعة فائزين.

وهذا العام، ووفقا لمسح أجرته وكالة رويترز لآراء مشرعين نرويجيين كشفوا عن أسماء مرشحيهم، تتضمن القائمة تونبري وتسيخانوسكايا والمعارض الروسي أليكسي نافالني والسياسية الأمريكية ستيسي إبرامز.

أما المنظمات المرشحة فتشمل (حياة السود مهمة) و(منظمة الصحة العالمية) ومبادرة (كوفاكس) لتوفير اللقاحات وجماعتي (مراسلون بلا حدود) و(لجنة حماية الصحفيين).

ما الذي يحصل عليه الفائز؟

ميدالية وشهادة تكريم وعشرة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار)، وأضواء عالمية فورية.

وذات يوم قال كبير الأساقفة الجنوب أفريقي ديزموند توتو، الفائز بالجائزة عام 1984، إن نيل هذه الجائزة سيف ذو حدين.

ونُسب إليه قوله في سيرته الموثقة “لا تجد أحدا يسمعك في يوم، ثم تصبح مصدر وحي في اليوم التالي”.

هل ستلغي الكورونا حفل التسليم؟

تجري المراسم في العاشر من ديسمبر كانون/ الأول، ذكرى وفاة ألفريد نوبل، وهي تقام منذ عام 1989 في مجلس مدينة أوسلو، لكنها ألغيت السنة الماضية بسبب قيود كورونا. وسيعلن معهد نوبل النرويجي في منتصف أكتوبر عما إذا كان سيقام حفل في أوسلو هذا العام.

العالم المصري الراحل الحاصل على جائزة نوبل، أحمد زويل

العرب ونوبل

وحصلت الدول العربية على 8 جوائز، 6 منها في السلام، وواحدة في الأدب، وواحدة في الكيمياء، ولم يحصل أي عربي على جائزة في الاقتصاد أو الطب أو الفيزياء.

والفائزون هم:

الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات: حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978.

الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات: حصل عليها عام 1994 تقديراً لجهوده في إحلال السلام.

محمد البرداعي: حصل عليها عام 2005، وهو سياسي مصري، عمل رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد تم منح الجائزة للوكالة ومديرها، تقديراً لجهودهم المبذولة لمنع انتشار الأسلحة النووية، وهو المصري الثاني الذي يحصل على جائزة نوبل للسلام.

توكل كرمان: وهي صحفيّة يمنية، تعمل رئيسةً لمُنظّمة صحفيات بلا قيود، وهي كاتبة أيضاً، حصلت على الجائزة في عام 2011، وحصلت عليها بالاشتراك مع رئيسة ليبيريا غلين جونسون سيرليف، وليما غوبوي، وهي ناشطة ليبيرية أيضاً.

الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس: وهي عبارة عن أربع منظّمات تونسية، رعت الحوار السياسي الوطني في تونس بين أحزاب المعارضة والحكومة الانتقالية في تونس، وقد حصلت هذه المنظّمات على الجائزة عام 2015.

المصري نجيب محفوظ نوبل في الأدب عام 1988: هو أول روائي مسلم يحصل على جائزة نوبل في الأدب.

المصري أحمد زويل نوبل في الكيمياء عام 1999: أول مسلم يحصل على جائزة نوبل في الكيمياء لأبحاثه في مجال الفيمتوثانية لابتكاره ميكروسكوباً يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتوثانية، وقد مكّن هذا الابتكار العلماء من رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية، وفتح آفاقاً جديدة في العلوم.