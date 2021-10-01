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الأخبار|أمريكا

مشروع قرار بالكونغرس الأمريكي لشكر قطر على دورها في أفغانستان

إجلاء ركاب أفغان على متن الخطوط الجوية القطرية من مطار كابول الدولي (رويترز)
إجلاء ركاب أفغان على متن الخطوط الجوية القطرية من مطار كابول الدولي (رويترز)
1/10/2021-|آخر تحديث: 1/10/202108:14 PM (مكة المكرمة)

طرح عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي غراهام، مشروع قرار يعبر فيه المجلس عن التقدير لدولة قطر “لدورها الحاسم” في عمليات إجلاء الأمريكيين والأجانب المتعاونين من أفغانستان.

وبحسب مشروع القرار فإن المجلس “يشكر قطر على دورها المحوري ودعمها لعمليات إخلاء الحلفاء”، كما يعرب عن تقديره لدعم قطر لإيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم مؤقتًا حتى نقلهم إلى مقصدهم النهائي.

وأشاد المشروع بالدور الذي لعبته (قاعدة العديد) في قطر خلال عمليات الإخلاء، كما ينقل مشروع القرار إشادة وزير الدفاع لويد أوستن بدور قطر الذي قال عنه إنه “لاغنى له” في العملية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد وجه الشكر لدولة قطر لدعمها عمليات الإجلاء في أفغانستان معتبرًا أنها العملية الأكبر من نوعها والتي قامت خلالها قطر بالتعاون مع شركائها بنقل أكثر من 124 ألف شخص إلى بر الأمان.

 

وأكد أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم قطر ومساعدتها “التي فاقت الواجب” وأسهمت في إنقاذ آلاف الأرواح.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد أن الولايات المتحدة والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان لن ينسوا فضل دولة قطر في تلك العملية.

وأشار إلى أن الكثير من الدول أبدت رغبتها في المساعدة بعمليات الإجلاء إلا أن أحدًا لم يقم بأكثر مما قامت به قطر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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