مشروع قرار بالكونغرس الأمريكي لشكر قطر على دورها في أفغانستان

طرح عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي غراهام، مشروع قرار يعبر فيه المجلس عن التقدير لدولة قطر “لدورها الحاسم” في عمليات إجلاء الأمريكيين والأجانب المتعاونين من أفغانستان.

وبحسب مشروع القرار فإن المجلس “يشكر قطر على دورها المحوري ودعمها لعمليات إخلاء الحلفاء”، كما يعرب عن تقديره لدعم قطر لإيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم مؤقتًا حتى نقلهم إلى مقصدهم النهائي.

وأشاد المشروع بالدور الذي لعبته (قاعدة العديد) في قطر خلال عمليات الإخلاء، كما ينقل مشروع القرار إشادة وزير الدفاع لويد أوستن بدور قطر الذي قال عنه إنه “لاغنى له” في العملية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد وجه الشكر لدولة قطر لدعمها عمليات الإجلاء في أفغانستان معتبرًا أنها العملية الأكبر من نوعها والتي قامت خلالها قطر بالتعاون مع شركائها بنقل أكثر من 124 ألف شخص إلى بر الأمان.

تقدم السيناتور ليندسي غراهام وهو العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قرار يعبّر فيه المجلس عن التقدير لدولة #قطر على "دورها الحاسم" في مساعدة الولايات المتحدة خلال عمليات إجلاء الأمريكيين وباقي المواطنين الأجانب والمتعاونين الأفغان من #أفغانستان. pic.twitter.com/JhsJzQHldj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 1, 2021

وأكد أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم قطر ومساعدتها “التي فاقت الواجب” وأسهمت في إنقاذ آلاف الأرواح.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد أن الولايات المتحدة والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان لن ينسوا فضل دولة قطر في تلك العملية.

وأشار إلى أن الكثير من الدول أبدت رغبتها في المساعدة بعمليات الإجلاء إلا أن أحدًا لم يقم بأكثر مما قامت به قطر.