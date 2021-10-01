لوحة سيارة تحدد بدقة ميعاد وتاريخ وفاة شاب.. مفارقة غريبة تشعل المنصات المصرية

أثارت حادثة وفاة شاب مصري شمالي البلاد تفاعلًا لافتًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ربطها بمصادفة غريبة تتعلق بموعد وتاريخ الوفاة حسبما أعلن أقارب وأصدقاء الفقيد.

وأودى الحادث بحياة الشاب عبد الله زيزو بطيئة (19 عامًا) على محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، حيث تحطمت السيارة التي كان يقودها بشكل كامل.

ولاحظ أحد أصدقاء عبد الله أن لوحة السيارة كانت تحمل لوحة (س ي أ- 9529) وهو ما ربطه بموعد وتاريخ رحيل الشاب في الحادث “السيئ” إذ وقع في تمام الساعة 9 مساء يوم 25 من شهر 9 (سبتمبر/أيلول).

وكتب صديق الشاب الراحل على فيسبوك “هل كتب القدر الموعد والتاريخ علي لوحة السيارة في حادث المغفور له عبد الله؟ مجرد ملاحظه غريبة فحروف السياره (س ي أ) (سييء) كسوء القدر وأرقام السياره 9/25/9 الساعه 9 والتاريخ 9/25 تاريخ الحادث”.

وأردف قائلًا “رحمة الله عليك ياعبد الله، قدرك كان مكتوب علي نمر العربيه يا حبيبى”.

وأكد بعض أفراد عائلة عبد الله أنه لم يكن يقود سيارته -وهي بيضاء من نوع لانوس وتحمل لوحة أرقام أخرى- لكنه تلك الليلة تحديدًا كان يقود إحدى سيارات عائلته وتحمل لوحة (س ي أ-9529).

وأثارت الواقعة والمفارقة القدرية العجيبة التي ارتبطت بها، الكثير من التفاعل على المنصات المصرية، وشُيع الشاب في جنازة حاشدة وسط أجواء من الحزن عمّت الإسكندرية.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية وعربية تفاصيل المأساة، إذ تشهد مصر من حين لآخر حوادث سير تؤدي لسقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى.

ووفق إحصائية رسمية سابقة، ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادثة، مقابل 8480 حادثة عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%.