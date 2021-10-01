طاهية إيطالية تقدم النصائح الذهبية لصحن معكرونة مثالي

كشفت الكاتبة والطاهية الإيطالية الأسترالية سيلفيا كولوكا عن قواعدها الذهبية لطهي صحن المعكرونة المثالي.

وقالت لصحيفة (إكسبرس) البريطانية إنه ربما أمضى البعض حياته كاملًة يطهي المعكرونة بطريقة خاطئة.

وأوضحت أن المعكرونة السباغيتي التي يعشقها الجميع ويفضل بعض الأشخاص تكسيرها قبل إضافتها إلى القدر، وهناك ممارسة أسوأ وهي طهيها على نار منخفضة.

ولتصحيح هذه الممارسات وتقديم الطريقة المثالية لطهي المعكرونة، شددت كولوكا على أن الطريقة الإيطالية لطهي المعكرونة تشترط عدم تكسيرها أبدا.

وقالت “يجب ألا تقوم بتكسير المعكرونة أبدًا، فقط استخدم قدر أو مقلاة طهي أكبر.الاحتفاظ بطول المعكرونة وحجمها الحقيقي يزيد قدرتها على الاحتفاظ بالصلصة (خليط الطماطم) بنسبة أكبر”.

كما نصحت كولوكا بعدم إضافة أي نوع من الزيوت إلى مياه سلق المعكرونة.

وأضافت “الزيت سوف يطفو إلى الأعلى، ما يجعله عديم الفائدة وسيمنع الصلصة من الالتصاق بالمعكرونة بشكل كاف”.

ولفتت أن الحيلة لمنع المعكرونة من الالتصاق ببعضها هي ببساطة “غليها في ماء مملح و تقليبها عدة مرات أثناء الطهي”.

وتابعت كولوكا “لا تطبخ المعكرونة أبدًا على نار خفيفة وإلا ستلتصق ببعضها، لا بد من طبخها على نار عالية وساخنة جدا”.

هناك تقريبا 350 شكل مختلف من المعكرونة (مواقع التواصل)

وأشارت إلى أن القاعدة العامة والأصح للحصول على معكرونة متوسطة الطهي هي “طبخها لمدة دقيقة أو دقيقتين أقل من المعتاد”.

وقالت “بمجرد تجفيف المعكرونة، ستستمر الحرارة المخزنة داخلها في طهيها”.

وكشفت كولوكا عن ضرورة إضافة مقدار محدد من غرامات الملح مع كل لتر ماء مستخدم في طهي المعكرونة.

واختتمت “عند إضافة الملح إلى الماء، ينصح بإضافة 7 غرامات لكل لتر، ولا تنسى يجب أن يكون الماء في حالة غليان كبيرة قبل إضافة المعكرونة إليه”.

والمعكرونة غذاء مركب من القمح والملح والماء، ويمد الجسم بمواد زلالية ودهنية وفيتامينات ومعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والحديد.

وهناك تقريبا 350 شكلا مختلفا من المعكرونة، بينها السباغيتي واللازانيا والفيتوشيني والبينا.