Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

خبيران: تعديلات المحكمة الدستورية في مصر تهدد استقلاليتها وسيادتها (فيديو)

30/9/2021

اتفق خبيران مصريان على أن التعديلات التي أدخلت حديثا على القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية العليا، تهدد استقلاليتها ومكانتها وتضاعف من سلطة رئيس الوزراء.

وقال عباس قباري، المحامي والباحث القانوني، إن التعديلات الجديدة في بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا “تمنحها أحقية الاعتراض على القوانين الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، والقدرة على التنصل من بعض قرارات وأحكام المنظمات الدولية”.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أنه بموجب التعديلات “أصبحت الدستورية العليا رقيبا دوليا على المنظمات والمحاكم الدولية، لكن دون تقدير منها بل  بطلب حصري من رئيس الوزراء”.

وتابع “قد يرى البعض أن هذا الأمر حماية فوق الحماية واحتراما للدستور وإعلاء من مكانة مصر في الوضع الدولي، لكن هذا ربما يفرض على مصر عقوبات إن أهدرت (أسقطت) المحكمة بعض القوانين والقرارات الدولية”.

كما أشار قباري إلى أن استقلالية المحكمة “مهددة” بموجب التعديلات الجديدة.

وأوضح قائلا “لا تنظر المحكمة أو تصدر أحكامها فيما يتعلق بالقرارات الدولية أو الاتفاقيات المنخرطة فيها مصر بآلية طبيعية، فهي لا تتخذ موقفا منها إلا بطلب حصري من رئيس الوزراء”.

وشدد على أنه في حالة انتماء رئيس الوزراء لحزب سياسي ما “يجعل الأمر أكثر خطورة”.

وأردف “السلطة هنا ليست سلطة قضائية ولا تشريعية ولكن الأمر محصور بيد رئيس الوزراء ولا أحد غيره وهذه سلطة فوق السلطة”.

وفي السياق، كشف قباري أن السلطة التقديرية لرئيس الوزراء بموجب هذه التعديلا “تمكنه من تمرير ما يراه ضروريا لهذه المحكمة من قرارات حتى وإن كانت غير دستورية”.

من جهته، اعتبر ممدوح رمزي المحامي وعضو مجلس الشعب المصري السابق، أنه “ليس من حق المحكمة الدستورية” التدخل في اتفاقيات تعقد بين دولتين.

وأوضح قائلا في حديثه لبرنامج (المسائية) إن اختصاصات المحكمة الدستورية “داخلية فقط”، مشيرا أنه في حالة خروج اختصاص المحكمة عن حدود بلدها سيكون من حق الدولة المقابلة “اتخاذ الإجراء نفسه”.

وتابع “المحكمة معنية بتوضيح قانون ما، وإرسال مذكرة برأيها إلى المجلس التشريعي. وهذه كلها أمور داخلية”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب المصري ـ من حيث المبدأ ـ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

وعليه اقترح إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري: ليس لدينا اختفاء قسري أو اعتقالات (فيديو)

نفى رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب (البرلمان) المصري، طارق رضوان، وجود حالات اختفاء قسري واعتقالات في مصر، متجاهلا بذلك كافة التقارير الحقوقية الدولية التي ترصد وتؤكد وجود هذه الانتهاكات.

26/1/2021
المزيد من الأخبار

خبراء يدعون إلى رفع “سن البلوغ” الإلكتروني إلى 16 عاما

استمرار المخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال (مواقع التواصل)

بعد بيان العفو الدولية بشأن صفوان ثابت.. مصر تعلن إحباط مخطط لتمويل الإخوان

صفوان ثابت وابنه سيف (يسار) (فيسبوك)

عضو بمجلس السيادة السوداني: لا صراع بين المدنيين والعسكريين والجميع مع التحول الديمقراطي (فيديو)

الطاهر حجر عضو مجلس السيادة السوداني (الجزيرة مباشر)

تركيا تطور طائرة مسيرة تطلق قذائف هاون على الهدف بدقة عالية (فيديو)

طائرة بيرقدار المسيرة التركية (الأناضول)
الأكثر قراءة

بعد أيام من إخلاء سبيله.. حبس الداعية المصري محمود شعبان على ذمة قضية جديدة

إخلاء سبيل الداعية السلفي المصري الشيخ محمود شعبان (منصات التواصل)

دبلوماسي أمريكي سابق: يتعين التفاوض مع طالبان بشأن المسيرات في أفغانستان

جنود من طالبان يقفون أمام لافتة في المطار الدولي في كابول (رويترز)

شاهد: مقعدون فلسطينيون يقدمون عروضا لرقصة الدبكة في غزة

مقعدون فلسطينيون يقدمون عروضا لرقصة الدبكة في غزة

ظنوا أنه مشرد.. طرد نيكولاس كيدج من أحد مطاعم لاس فيغاس (فيديو)

نيكولاس كيج كما ظهر في المقطع (ذا صن)