تونس.. مناوشات بين أنصار سعيد وعدد من النواب بمحيط البرلمان (فيديو)

شهد محيط البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، وقوع مناوشات بين أنصار رئيس البلاد قيس سعيد، ونواب قرروا استئناف نشاطهم النيابي عقب انتهاء العطلة البرلمانية.

وهاجم أنصار الرئيس التونسي عددا من نواب البرلمان الذين حضروا لاستئناف نشاطهم النيابي في محيط مقر البرلمان الذي شهد تعزيزات أمنية مكثفة.

وحضر إلى مقر مجلس النواب كل من النائب عن كتلة “قلب تونس” رفيق عمارة، والنائبين عن كتلة حركة النهضة سيد فرجاني ومحمد القوماني، والنائب عن كتلة “الإصلاح” العياشي الزمال، والنائب المستقل صافي سعيد.

وقال النائب رفيق عمارة إن “تعليمات وقرارات رئيس الدولة حالت دون استئناف نشاطنا النيابي”.

وأضاف عمارة “يلزم الدعوة لانعقاد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم، سواء عن طريق الاجتماع عن بعد أو في أي مكان آخر”.

بدوره، قال النائب سيد فرجاني إن “الإجراءات الاستثنائية التي قام بها سعيد هي اغتصاب للسلطة، من شأنها أن تنزع عنه شرعية الرئاسة”.

وأضاف “مَن ينتهك السلطة والدستور لا يمكن الاعتراف بشرعيته، سعيّد فقد كل شرعية ومشروعية، كما أنه بصدد استعمال القوة ليخضع الناس”.

فيما حمّل النائب محمد القوماني مسؤولية السلامة الجسدية للنواب إلى الرئيس التونسي قائلا “على قيس سعيد إما حل البرلمان نهائيا أو فسح المجال أمام النواب لمزاولة أشغالهم”.

ودعا القوماني إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة لإنهاء حالة اللاشرعية قائلا “من غير المعقول استمرار هذه الوضعية في تونس”.

-Protesters shouted and yelled "dégage" "get out" in French, to Ennahda MPs .

-A heavy security presence has been deployed in front of parliament. #Tunisie #Tunisia #تونس pic.twitter.com/33hHrAscop

— Rabeb Aloui (@rababalouii) October 1, 2021