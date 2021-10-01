Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

توأم فلسطيني يفتتحان مطعما داخل طائرة بوينغ في نابلس (فيديو)

الشقيقان الفلسطينيان خميس وعطا الله الصيرفي (الألمانية)
الشقيقان الفلسطينيان خميس وعطا الله الصيرفي (الألمانية)
30/9/2021

يستعد الشقيقان الفلسطينيان خميس وعطا الله الصيرفي للإعلان عن انتهائهم من تجهيز طائرة بيونغ 707 عملاقة، لكن ليس للإقلاع بها وإنما لتكون مطعم وصالة أفراح في مشروع أثار جدلا في فلسطين.

وأطلق الفلسطينيان على مشروعهما اسم “مطعم وكوفي شوب الطائرة الفلسطينية الأردنية الصيرفي–نابلس”.

والطائرة القديمة من طراز بوينغ 707، تربض وسط الحشائش والأتربة وقطع الحجارة بمدينة نابلس في فلسطين، تم تزيينها بطلاء جناحيها وزعنفة الذيل بألوان العلمين الفلسطيني والأردني، وتستعد للانطلاق في نوعية جديدة من الرحلات.

وليس أمام التوأم سوى بضعة أسابيع لافتتاح مطعم داخل طائرة البوينغ، وبذلك يتحقق حلمهما الذي راودهما منذ فترة طويلة.

ورغم الاضطرابات التي سببتها جائحة كورونا، فإن الأخ الأكبر عطا يقول “نأمل أن نستطيع في غضون شهرين افتتاح المطعم إن شاء الله”.

ومنذ قرابة 30 عاما سمعا عن طائرة بوينغ القديمة التي تنتمي لثمانينيات القرن الماضي، والرابضة في مدينة طبرية المطلة على بحر الجليل، ويقول عطا الصيرفي “آخر رحلة قطعتها طائرة الركاب هذه كانت إلى برلين”.

ودب في قلبيهما الحماس، وداعبهما الأمل في شراء الطائرة وتحويلها إلى مطعم. غير أنهما اكتشفا أن عملية شراء الطائرة والتي استكملت عام 1999، هي الخطوة الأكثر سهولة.

وتبين أنهما بحاجة إلى تصريح من مطار بن غوريون الإسرائيلي، من أجل نقل الطائرة بعد إزالة محركاتها ومعدات الطيران الخاصة بها والمقاعد المثبتة على متنها.

وبالنسبة لرحلة نقل الطائرة، تبين أيضا أنهما يحتاجان إلى مركبات خاصة، وأيضا حواجز للطرق التي ستمر فيها المركبات.

وكانت رحلة نقل الطائرة أكثر تعقيدا من كل التوقعات، يقول عطا “اضطررنا إلى قطع بعض الأشجار حتى تتمكن الطائرة من المرور”.

ومن العوامل التي ألقت مزيدا من الصعوبات على عملية النقل، أنه تمت إقامة معسكر مؤقت لجيش الاحتلال الإسرائيلي فوق الموقع الذي تربض فيه الطائرة حاليا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من الأخبار

عضو بمجلس السيادة السوداني: لا صراع بين المدنيين والعسكريين والجميع مع التحول الديمقراطي (فيديو)

الطاهر حجر عضو مجلس السيادة السوداني (الجزيرة مباشر)

تركيا تطور طائرة مسيرة تطلق قذائف هاون على الهدف بدقة عالية (فيديو)

طائرة بيرقدار المسيرة التركية (الأناضول)

النهضة تحذر من تكليف رئيسة لحكومة تونس وتعتبره قرارا “لا دستوريا”

رأت النهضة أن تعيين رئيس الحكومة &#34;دون التقيد&#34; بالإجراءات الدستورية يعمق الأزمات في البلاد (غيتي)

القبض على ألمانية عمرها 96 عاما متهمة بارتكاب جرائم حرب نازية

صورة حديثة لمركز اعتقال شتوتهوف الذي شهد احتجاز وقتل الآلاف في عهد ألمانيا النازية (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد أيام من إخلاء سبيله.. حبس الداعية المصري محمود شعبان على ذمة قضية جديدة

إخلاء سبيل الداعية السلفي المصري الشيخ محمود شعبان (منصات التواصل)

فوجئ به في منزله.. أمريكي يصطاد تمساحا باستخدام صندوق قمامة (فيديو)

تشتهر فلوريدا بأنها بيئة مناسبة للتماسيح (مواقع التواصل)

الجزيرة مباشر ترصد قبورا يهودية وهمية في بلدة سلوان بالقدس (فيديو)

المقابر اليهودية في جبل الزيتون (الفرنسية)

دبلوماسي أمريكي سابق: يتعين التفاوض مع طالبان بشأن المسيرات في أفغانستان

جنود من طالبان يقفون أمام لافتة في المطار الدولي في كابول (رويترز)