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تشاووش أوغلو: نصارح الروس ونخبرهم بما لا نتوافق عليه

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (الأناضول)
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (الأناضول)
1/10/2021

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده لا تتردد في الكشف صراحة عن القضايا التي لا يتم التوافق عليها مع روسيا، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

جاء ذلك خلال كلمة لدى مشاركته في اجتماع لممثلي عالم الأعمال ومنظمات المجتمع المدني بولاية آيدن  غربي تركيا، اليوم الجمعة.

وقال تشاووش أوغلو إن النظام الدولي غير كاف لحل النزاعات والمشاكل، مشددا على ضرورة اتخاذ مبادرات إقليمية لحلها، بدلا من انتظار المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة.

وأكد أوغلو وقوف تركيا إلى جانب أذربيجان في معارك تحرير إقليم  قره باغ  وليبيا وإدلب السورية.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن تركيا عضو في حلف شمالي الأطلسي (الناتو) وأنها طورت علاقاتها مع روسيا.

وتساءل أوغلو لماذا علينا الاختيار بين اثنين (روسيا والولايات المتحدة)؟ نحن حليف قوي في الناتو ونفي بالتزاماتنا. مستدركا “الحلفاء لا يمنحوننا المنتجات اللازمة في الصناعات الدفاعية عندما نحتاج إليها”. فهم يفرضون القيود، ونحن نذهب إلى خيارات أخرى، نشتري وننتج.

وأردف: “نواجه الروس ونخبرهم صراحة بشأن القضايا التي لا نتوافق عليها. لا نعترف بضم شبه جزيرة القرم (عام 2014)، وندعم وحدة أراضي أوكرانيا وجورجيا. لا نخفي سياساتنا هذه، فهي واضحة”.

وشدد تشاووش أوغلو، على ضرورة اتباع سياسة خارجية منفتحة وشفافة وقائمة على المبادئ.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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