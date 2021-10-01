بعد بيان العفو الدولية بشأن صفوان ثابت.. مصر تعلن إحباط مخطط لتمويل الإخوان

أعلنت السلطات المصرية، الخميس، أنها أحبطت ما أسمته “مخططا يهدف إلى تمويل جماعة الإخوان المسلمين”، قائلة إن له صلة بالمؤسس والرئيس السابق لشركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر صفوان ثابت المسجون حاليا.

وجاء ذلك الإعلان بعد يومين من انتقاد منظمة العفو الدولية للسلطات المصرية لعدم الإفراج عن ثابت وابنه سيف المحتجزين “في ظروف ترقى إلى التعذيب”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن “المخطط استهدف استخدام شركات ثابت في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطة إرهابية” مضيفة أنه تم العثور على 8.4 مليون دولار وذخيرة في شقة سكنية بمحافظة الجيزة. ووصف البيان ثابت بأنه أحد قادة الإخوان.

ونفت عائلة ثابت ارتكاب أي مخالفات في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعذر الوصول إلى محامي شركة جهينة.

وكان ثابت قد اعتقل في ديسمبر/ كانون الأول كما جرى احتجاز نجله سيف الدين في فبراير/ شباط بعد أن تولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر يوم الاثنين إن السلطات تحتجز الرجلين في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب بعد رفضهما التنازل عن أصول شركتهما لكيان مملوك للحكومة.

وأضافت المنظمة أن السلطات لم تستطع تقديم أدلة على الانتماء المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت المنظمة إن السلطات استخدمت مثل هذه الاتهامات على نطاق واسع في حملة أمنية على معارضين من مختلف الاتجاهات السياسية، وتستخدمها الآن لاستهداف رجال الأعمال.

ومنعت السلطات صفوان ثابت من التصرف في ممتلكاته منذ عدة سنوات بسبب الصلات المزعومة بالإخوان.

#مصر: لطالما استخدمت السلطات التهم المتعلقة بالإرهاب لقمع #المعارضة السياسية، وها هي الآن تستخدم الأسلوب نفسه لاستهداف رجال أعمال لأنهم يرفضون الإذعان للأوامر التعسفية بالاستيلاء على أصولهم. https://t.co/hnviEH2y4Y pic.twitter.com/YnjVXmm7Es — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 30, 2021

وتعرضت جماعة الإخوان لحملة واسعة منذ أن أطاح الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي من السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي انتقادات بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية عن ضبط 8 ملايين دولار تابعة لصفوان ثابت، زعمت أنه كان يسعى من خلالها “للإضرار بالبلاد”.

وربط نشطاء بين تقرير منظمة العفو الدولية التي طالبت بالإفراج عن ثابت والخطوة التي أقدمت عليها السلطات المصرية بتجهيز قضية جديدة له.

واعتبر البعض أن ذلك جاء رداً على المطالب الدولية وأن السلطات المصرية تغلق الباب كاملاً أمام أي محاولة للإفراج عن الرجل وابنه.