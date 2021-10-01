Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار

بعد بيان العفو الدولية بشأن صفوان ثابت.. مصر تعلن إحباط مخطط لتمويل الإخوان

صفوان ثابت وابنه سيف (يسار) (فيسبوك)
صفوان ثابت وابنه سيف (يسار) (فيسبوك)
30/9/2021-|آخر تحديث: 1/10/202102:16 AM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات المصرية، الخميس، أنها أحبطت ما أسمته “مخططا يهدف إلى تمويل جماعة الإخوان المسلمين”، قائلة إن له صلة بالمؤسس والرئيس السابق لشركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر صفوان ثابت المسجون حاليا.

وجاء ذلك الإعلان بعد يومين من انتقاد منظمة العفو الدولية للسلطات المصرية لعدم الإفراج عن ثابت وابنه سيف المحتجزين “في ظروف ترقى إلى التعذيب”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن “المخطط استهدف استخدام شركات ثابت في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطة إرهابية” مضيفة أنه تم العثور على 8.4 مليون دولار وذخيرة في شقة سكنية بمحافظة الجيزة. ووصف البيان ثابت بأنه أحد قادة الإخوان.

ونفت عائلة ثابت ارتكاب أي مخالفات في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعذر الوصول إلى محامي شركة جهينة.

وكان ثابت قد اعتقل في ديسمبر/ كانون الأول كما جرى احتجاز نجله سيف الدين في فبراير/ شباط بعد أن تولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر يوم الاثنين إن السلطات تحتجز الرجلين في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب بعد رفضهما التنازل عن أصول شركتهما لكيان مملوك للحكومة.

وأضافت المنظمة أن السلطات لم تستطع تقديم أدلة على الانتماء المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت المنظمة إن السلطات استخدمت مثل هذه الاتهامات على نطاق واسع في حملة أمنية على معارضين من مختلف الاتجاهات السياسية، وتستخدمها الآن لاستهداف رجال الأعمال.

ومنعت السلطات صفوان ثابت من التصرف في ممتلكاته منذ عدة سنوات بسبب الصلات المزعومة بالإخوان.

وتعرضت جماعة الإخوان لحملة واسعة منذ أن أطاح الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي من السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي انتقادات بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية عن ضبط 8 ملايين دولار تابعة لصفوان ثابت، زعمت أنه كان يسعى من خلالها “للإضرار بالبلاد”.

وربط نشطاء بين تقرير منظمة العفو الدولية التي طالبت بالإفراج عن ثابت والخطوة التي أقدمت عليها السلطات المصرية بتجهيز قضية جديدة له.

واعتبر البعض أن ذلك جاء رداً على المطالب الدولية وأن السلطات المصرية تغلق الباب كاملاً أمام أي محاولة للإفراج عن الرجل وابنه.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من الأخبار

خبيران: تعديلات المحكمة الدستورية في مصر تهدد استقلاليتها وسيادتها (فيديو)

المحكمة الدستورية العليا في مصر

خبراء يدعون إلى رفع “سن البلوغ” الإلكتروني إلى 16 عاما

استمرار المخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال (مواقع التواصل)

عضو بمجلس السيادة السوداني: لا صراع بين المدنيين والعسكريين والجميع مع التحول الديمقراطي (فيديو)

الطاهر حجر عضو مجلس السيادة السوداني (الجزيرة مباشر)

تركيا تطور طائرة مسيرة تطلق قذائف هاون على الهدف بدقة عالية (فيديو)

طائرة بيرقدار المسيرة التركية (الأناضول)
الأكثر قراءة

بعد أيام من إخلاء سبيله.. حبس الداعية المصري محمود شعبان على ذمة قضية جديدة

إخلاء سبيل الداعية السلفي المصري الشيخ محمود شعبان (منصات التواصل)

دبلوماسي أمريكي سابق: يتعين التفاوض مع طالبان بشأن المسيرات في أفغانستان

جنود من طالبان يقفون أمام لافتة في المطار الدولي في كابول (رويترز)

شاهد: مقعدون فلسطينيون يقدمون عروضا لرقصة الدبكة في غزة

مقعدون فلسطينيون يقدمون عروضا لرقصة الدبكة في غزة

ظنوا أنه مشرد.. طرد نيكولاس كيدج من أحد مطاعم لاس فيغاس (فيديو)

نيكولاس كيج كما ظهر في المقطع (ذا صن)