“إجراء غير مسبوق”.. واشنطن تتوعد إثيوبيا بعقوبات إضافية بعد طرد موظفين أمميين

توعدت واشنطن بفرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إثيوبيين على خلفية قرار أديس أبابا طرد 7 موظفين يعملون في الأمم المتحدة، في حين أعرب الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “صدمته” إزاء القرار.

وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال إفادة للصحفيين مساء أمس الخميس من أن واشنطن لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون الجهود الإنسانية في البلاد.

وقالت ساكي “تندد الحكومة الأمريكية بأشد العبارات بالإجراء غير المسبوق الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية المتمثل في طرد قيادات جميع منظمات الأمم المتحدة المشاركة في العمليات الإنسانية”.

وأضافت “هذه وصمة عار على ضميرنا الجماعي ويجب وقف ذلك الأمر” ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإبلاغ الحكومة الإثيوبية بأنه من غير المقبول إعاقة العمليات الإنسانية.

