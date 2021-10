إيران تعلن قرب عودتها لمفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي.. وبلينكن: الكرة في ملعبهم

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إيران مجددًا من أن الوقت بدأ ينفد لعودتها إلى الاتفاق النووي وقال “الكرة في ملعبهم، لكن ليس لوقت طويل”.

أما إيران فقد أكدت على لسان المتحدث باسم خارجيتها أن الحكومة الجديدة ستعود إلى طاولة المفاوضات النووية في فيينا “في غضون أسابيع قليلة”.

وفي تصريح صحفي عقب محادثات أمريكية-أوربية في بيتسبرغ أمس الخميس قال بلينكن “المجال المتاح محدود، وبدأ يتقلص”.

وشدد بلينكن على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي وقع في 2015 ونص على كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.

