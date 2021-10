الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بإفراج فوري عن الصحفي المصري عبد الناصر سلامة

طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، في بيان اليوم الجمعة، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي المصري المعتقل عبد الناصر سلامة والذي بدأ إضرابًا عن الطعام قبل أيام.

وذكر الاتحاد في البيان أن الصحفي عبد الناصر سلامة، الذي اعتقل من منزله في يوليو/تموز 2021 والمحتجز على خلفية تهم بالإرهاب، قد بدأ إضرابًا عن الطعام في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، مطالبا السلطات المصرية بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والإفراج عنه فورًا وسط مخاوف بشأن تدهور صحته.

وعبد الناصر سلامة هو كاتب عمود ورئيس تحرير سابق بجريدة الأهرام المصرية، وكان قد اعتقل بعد منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي دعا فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاستقالة على خلفية أزمة سد النهضة الإثيوبي.

ويجري احتجاز الصحفي البارز احتياطيًا منذ 3 أشهر بتهمتي “تمويل الإرهاب” و”نشر أخبار كاذبة”، ويقال إن الصحفي محتجز في الحبس الانفرادي في سجن شديد الحراسة.

#Egypt🇪🇬: Journalist Abdel Nasser Salama, who was arrested in July 2021 and is being held on unfounded terrorism charges, has started a hunger strike. We urge the authorities to release him immediately amid concerns about his deteriorating health https://t.co/CUi7xcCGC6

— IFJ (@IFJGlobal) October 1, 2021