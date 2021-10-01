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الأخبار|الولايات المتحدة

استلهم مجزرة المسجدين.. السجن مدى الحياة لشاب أحرق مسجدا وهاجم معبدا بكاليفورنيا

السجن مدى الحياة لرجل أحرق مسجدا وهاجم معبدا في كاليفورنيا(مواقع التواصل)
السجن مدى الحياة لرجل أحرق مسجدا وهاجم معبدا في كاليفورنيا(مواقع التواصل)
1/10/2021-|آخر تحديث: 1/10/202101:58 PM (مكة المكرمة)

قضت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة -دون إمكانية العفو المشروط- على رجل اعترف بقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار بمعبد يهودي بعد نحو شهر من إضرامه النار عمدًا في مسجد قريب.

واعترف (جون إرنست) بتهمة واحدة بالقتل وثلاث تهم بالشروع في القتل وتهمة حرق دار للعبادة عمدًا، في اتفاق مع الادعاء العام المحلي جنّبه احتمال مواجهة عقوبة الإعدام.

وعاقبته محكمة في سان دييغو أمس الخميس بالسجن مدى الحياة بعد أقل من أسبوعين من اعترافه بالذنب في تهم اتحادية بارتكاب جرائم كراهية تتعلق بالهجومين اللذين وقعا في عام 2019.

ويواجه (جون إرنست) عقوبة إضافية محتملة بالسجن مدى الحياة عندما تصدر محكمة حكمها عليه في القضية الاتحادية في 28 ديسمبر/كانون الأول.

وكان إرنست قد فتح النار على معبد يهودي شمالي سان دييغو في 27 أبريل/نيسان 2019، وكان عمره آنذاك 19 عامًا وقُتلت امرأة وأصيب 3 أشخاص آخرون بينهم الحاخام.

وذكرت السلطات لاحقًا أن إرنست كتب بيانًا عنيفًا مناهضًا للمسلمين وللسامية وتم نشره على الإنترنت باسمه قبل دقائق من هجومه على المعبد، وقال في المنشور إنه خطط للهجوم على المعبد على مدى شهور.

وأعلن مسؤوليته عن إضرام النار فجرًا قبل ذلك بأسابيع في المركز الإسلامي في إسكونديدو، وهي بلدة قريبة في هجوم ألحق أضرارًا بالمركز ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

واعترف أيضًا بأنه استلهم هجماته من المسلح الذي قتل أكثر من 50 مصليًا في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا، كما أشار إلى إطلاق نار أودى بحياة 11 شخصًا في معبد في بيستبرغ في أكتوبر/تشرين الأول من العام السابق.

المصدر : رويترز

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