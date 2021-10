استلهم مجزرة المسجدين.. السجن مدى الحياة لشاب أحرق مسجدا وهاجم معبدا بكاليفورنيا

قضت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة -دون إمكانية العفو المشروط- على رجل اعترف بقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار بمعبد يهودي بعد نحو شهر من إضرامه النار عمدًا في مسجد قريب.

واعترف (جون إرنست) بتهمة واحدة بالقتل وثلاث تهم بالشروع في القتل وتهمة حرق دار للعبادة عمدًا، في اتفاق مع الادعاء العام المحلي جنّبه احتمال مواجهة عقوبة الإعدام.

وعاقبته محكمة في سان دييغو أمس الخميس بالسجن مدى الحياة بعد أقل من أسبوعين من اعترافه بالذنب في تهم اتحادية بارتكاب جرائم كراهية تتعلق بالهجومين اللذين وقعا في عام 2019.

ويواجه (جون إرنست) عقوبة إضافية محتملة بالسجن مدى الحياة عندما تصدر محكمة حكمها عليه في القضية الاتحادية في 28 ديسمبر/كانون الأول.

وكان إرنست قد فتح النار على معبد يهودي شمالي سان دييغو في 27 أبريل/نيسان 2019، وكان عمره آنذاك 19 عامًا وقُتلت امرأة وأصيب 3 أشخاص آخرون بينهم الحاخام.

وذكرت السلطات لاحقًا أن إرنست كتب بيانًا عنيفًا مناهضًا للمسلمين وللسامية وتم نشره على الإنترنت باسمه قبل دقائق من هجومه على المعبد، وقال في المنشور إنه خطط للهجوم على المعبد على مدى شهور.

