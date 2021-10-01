نفاد أدوية وإغلاق ألفي منشأة.. الصليب الأحمر يحذر من انهيار النظام الصحي في أفغانستان

حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن النظام الصحي في أفغانستان على وشك الانهيار، وقال إن أكثر من ألفي منشأة صحية أغلقت في البلاد التي دمرها النزاع.

وشدد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على أن النقص الحاد في التمويل يدفع النظام الصحي في أفغانستان إلى شفير الانهيار.

وقال مدير منطقة آسيا المحيط الهادئ في الاتحاد (ألكسندر ماثيو) في مؤتمر صحفي في كابل أمس الخميس، إن أفراد الطواقم الطبية “قد يوافقون على العمل من دون رواتب لبضعة أسابيع إضافية”.

وأضاف محذرًا “لكن حين تنفد الأدوية بالكامل وتصبح الإضاءة متعذرة وحين لا يعود لديك ما تقدمه لمن يأتي إلى عيادتك، عندها سيغلقون الأبواب”.

"Our story is very sad. We lost everything in Afghanistan." Thousands of people are now restarting their lives in Europe. With support from the @ifrc, National Red Cross and Red Crescent Societies are providing humanitarian assistance to those in need. https://t.co/FllqeTj0jx — IFRC Europe (@IFRC_Europe) September 30, 2021

وشهدت أفغانستان حربًا على مدى أربعة عقود، واقتصادها منهار تمامًا في ظل عقوبات مفروضة وقطع المساعدات الخارجية عن البلاد، بعد أن سيطرت حركة طالبان على الحكم.

وأثر ذلك بشكل كبير على القطاع الصحي الذي كانت منظمات غير حكومية تدير أغلب شؤونه من خلال تمويل داخلي قبل وصول طالبان إلى الحكم.

وفي ختام زيارة أجراها إلى أفغانستان استمرت أربعة أيام، قال مدير منطقة آسيا المحيط الهادئ في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن “أكثر من ألفي منشأة أغلقت”.

وهناك أكثر من 20 ألف من أفراد طواقم الرعاية الصحية في أفغانستان إما لا يعملون وإما يعملون من دون رواتب، بينهم سبعة آلاف امرأة.

والأسبوع الماضي قالت منظمة الصحة العالمية إن نسبة المنشآت الصحية التي لا تزال تعمل أقل من 20%، وإن الأدوية الأساسية نفدت في ثلثي هذه المنشآت.

Urgent international action is needed to support millions of people with the necessities of life as Afghanistan’s looming harsh winter threatens greater misery and hardships. We @ifrc will continue to support our @ARCSAfghanistan teams #Afghanistan https://t.co/BtSOQnOLOW pic.twitter.com/LYftf7Jcrk — Francesco Rocca (@Francescorocca) September 30, 2021

وتداعيات هذا الأمر يمكن أن تكون وخيمة، وخاصة على صعيد الاستجابة لجائحة كورونا، في وقت تلقى نحو فيه 1% فقط من السكان في أفغانستان اللقاح الخاص بالفيروس.

والهلال الأحمر الأفغاني الذي ينضوي في الاتحاد الدولي، ينشط في أفغانستان منذ عقود، ويدير 140 مستوصفًا في مختلف أنحاء البلاد.

ولا تزال هذه المستوصفات التي قدّمت خدمات لنحو مليون شخص منذ مطلع العام، تعمل بكل طاقتها وشهدت تدفقًا إضافيًا للمرضى بعدما بدأت منشآت صحية أخرى تغلق أبوابها.

"The number of patients we see has tripled. The burden placed on us is too much. Serving and protecting the health of the people of Afghanistan is our duty," – Afghan Red Crescent midwife, Malalai Amin, tells @AJEnglish #Afghanistan @ARCSAfghanistanhttps://t.co/8sTYLjTPxT — IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) September 29, 2021

وبالإضافة إلى تردي الأوضاع الصحية، تعاني أفغانستان من مجموعة أزمات من بينها الجفاف الذي يؤدي إلى نقص حاد في المواد الغذائية، والنزوح الكثيف.

وأكثر من 18 مليون أفغاني، أي أكثر من نصف السكان بحاجة ماسة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة كما أن ثلث السكان يواجهون خطر المجاعة.

MEDIA RELEASE: The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) warns that Afghanistan faces imminent collapse of health services and widespread hunger if aid and money do not flow into the country within weeks. READ: https://t.co/7vGPwqiWrw pic.twitter.com/jPIGlrEnMS — IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) September 30, 2021

وتعهد المجتمع الدولي تقديم مساعدات إنسانية قيمتها 1.2 مليار دولار، لكن وصول الأموال يستغرق وقتًا.

وطلب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تمويلا قدره 36 مليون فرنك سويسري (38.5 مليون دولار) لإيصال مساعدات طارئة لأكثر من نصف مليون شخص في أكثر الولايات تضررًا من جراء الجفاف والنزوح.