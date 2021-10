نفاد أدوية وإغلاق ألفي منشأة.. الصليب الأحمر يحذر من انهيار النظام الصحي في أفغانستان

حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن النظام الصحي في أفغانستان على وشك الانهيار، وقال إن أكثر من ألفي منشأة صحية أغلقت في البلاد التي دمرها النزاع.

وشدد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على أن النقص الحاد في التمويل يدفع النظام الصحي في أفغانستان إلى شفير الانهيار.

وقال مدير منطقة آسيا المحيط الهادئ في الاتحاد (ألكسندر ماثيو) في مؤتمر صحفي في كابل أمس الخميس، إن أفراد الطواقم الطبية “قد يوافقون على العمل من دون رواتب لبضعة أسابيع إضافية”.

وأضاف محذرًا “لكن حين تنفد الأدوية بالكامل وتصبح الإضاءة متعذرة وحين لا يعود لديك ما تقدمه لمن يأتي إلى عيادتك، عندها سيغلقون الأبواب”.

"Our story is very sad. We lost everything in Afghanistan."

Thousands of people are now restarting their lives in Europe. With support from the @ifrc, National Red Cross and Red Crescent Societies are providing humanitarian assistance to those in need. https://t.co/FllqeTj0jx

— IFRC Europe (@IFRC_Europe) September 30, 2021