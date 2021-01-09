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وسائل إعلام إندونيسية: العثور على حطام طائرة تقل 62 شخصا (فيديو)

السلطات الإندونسية تعلن عن فقد طائرة ركاب (مواقع التواصل)
السلطات الإندونسية تعلن عن فقد طائرة ركاب (مواقع التواصل)
9/1/2021

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، فقدان الاتصال بطائرة ركاب  محلية تقل على متنها 62 شخصا، بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وأشار منقذون إلى العثور على حطام يُعتقد أنه منها في البحر قبالة العاصمة.

قالت وسائل إعلام محلية إنه تم العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة تابعة لشركة (سريويغايا إير) انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وذكرت خدمة( فلايت رادار 24 )لتعقب الطائرات على تويتر أن طائرة الرحلة (إس.جي182) نزلت مسافة أكثر من عشرة آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة وذلك بعد حوالي أربع دقائق من الإقلاع.

وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب أن الطائرة التي تقل أكثر من 50 شخصا هي من طراز بوينغ 737-500 ودخلت الخدمة قبل 27 عاما.

وقالت أديتا إراواتي، المتحدثة باسم وزارة النقل الإندونيسية إن طائرة ركاب من طراز (بوينغ 737-500) أقلعت من جاكرتا في رحلة جوية داخلية في الساعة (13:56) إلا أنها فقدت الاتصال ببرج المراقبة في الساعة ( 14:04) بالتوقيت المحلي.

وأوضحت المتحدثة في بيان أن الطائرة كانت متجهة من جاكرتا إلى مدينة بونتياناك، مركز محافظة كاليمانتان الغربية.

وذكر البيان أن عمليات البحث عن الطائرة المفقودة جارية بالتنسيق مع وكالة الإنقاذ والبحث الوطنية واللجنة الوطنية لسلامة النقل.

بدورها ذكرت شركة الطيران "سريويغايا" المشغلة للطائرة المفقودة أن الطائرة كانت في رحلة جوية يقدر مدتها بـ 90 دقيقة من جاكرتا إلى بونتياناك.

 

وأوضحت أن الطائرة كانت تقل 56 راكبا و6 من أفراد طاقمها عندما فقد الاتصال بها.

وتداولت نشطاء صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير لحطام طائرة يعتقد أنها للطائرة الإندونسية المفقودة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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