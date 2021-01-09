وسائل إعلام إندونيسية: العثور على حطام طائرة تقل 62 شخصا (فيديو)

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، فقدان الاتصال بطائرة ركاب محلية تقل على متنها 62 شخصا، بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وأشار منقذون إلى العثور على حطام يُعتقد أنه منها في البحر قبالة العاصمة.

قالت وسائل إعلام محلية إنه تم العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة تابعة لشركة (سريويغايا إير) انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وذكرت خدمة( فلايت رادار 24 )لتعقب الطائرات على تويتر أن طائرة الرحلة (إس.جي182) نزلت مسافة أكثر من عشرة آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة وذلك بعد حوالي أربع دقائق من الإقلاع.

وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب أن الطائرة التي تقل أكثر من 50 شخصا هي من طراز بوينغ 737-500 ودخلت الخدمة قبل 27 عاما.

وقالت أديتا إراواتي، المتحدثة باسم وزارة النقل الإندونيسية إن طائرة ركاب من طراز (بوينغ 737-500) أقلعت من جاكرتا في رحلة جوية داخلية في الساعة (13:56) إلا أنها فقدت الاتصال ببرج المراقبة في الساعة ( 14:04) بالتوقيت المحلي.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

وأوضحت المتحدثة في بيان أن الطائرة كانت متجهة من جاكرتا إلى مدينة بونتياناك، مركز محافظة كاليمانتان الغربية.

وذكر البيان أن عمليات البحث عن الطائرة المفقودة جارية بالتنسيق مع وكالة الإنقاذ والبحث الوطنية واللجنة الوطنية لسلامة النقل.

بدورها ذكرت شركة الطيران "سريويغايا" المشغلة للطائرة المفقودة أن الطائرة كانت في رحلة جوية يقدر مدتها بـ 90 دقيقة من جاكرتا إلى بونتياناك.

CAE AVIÓN CON 59 PERSONAS A BORDO Este sábado un avión de pasajeros de #Indonesia Sriwijaya Air que despegó de #Yakarta y tenía como destino Pontianak, perdió contacto con el personal en tierra alrededor de las 14:40 h, tiempo local. pic.twitter.com/To4pnH9HDo — 24 Morelos (#QuédateEnCasa 🏡) (@24_morelos) January 9, 2021

وأوضحت أن الطائرة كانت تقل 56 راكبا و6 من أفراد طاقمها عندما فقد الاتصال بها.

وتداولت نشطاء صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير لحطام طائرة يعتقد أنها للطائرة الإندونسية المفقودة.