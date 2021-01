وسائل إعلام إندونيسية: العثور على حطام طائرة تقل 62 شخصا (فيديو)

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، فقدان الاتصال بطائرة ركاب محلية تقل على متنها 62 شخصا، بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وأشار منقذون إلى العثور على حطام يُعتقد أنه منها في البحر قبالة العاصمة.

قالت وسائل إعلام محلية إنه تم العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة تابعة لشركة (سريويغايا إير) انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وذكرت خدمة( فلايت رادار 24 )لتعقب الطائرات على تويتر أن طائرة الرحلة (إس.جي182) نزلت مسافة أكثر من عشرة آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة وذلك بعد حوالي أربع دقائق من الإقلاع.

وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب أن الطائرة التي تقل أكثر من 50 شخصا هي من طراز بوينغ 737-500 ودخلت الخدمة قبل 27 عاما.

وقالت أديتا إراواتي، المتحدثة باسم وزارة النقل الإندونيسية إن طائرة ركاب من طراز (بوينغ 737-500) أقلعت من جاكرتا في رحلة جوية داخلية في الساعة (13:56) إلا أنها فقدت الاتصال ببرج المراقبة في الساعة ( 14:04) بالتوقيت المحلي.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN

— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021