مقتل 10 أطفال في حريق بمستشفى (فيديو)

لقى عشرة أطفال حديثي الولادة (خدج) مصرعهم في حريق نشب بمستشفى في ولاية ماهاراشترا، غربي الهند، وأرجعت الشرطة سبب الحادث إلي عطل كهربائي.

وقالت شرطة الولاية في بيان، اليوم السبت، إن حريقا أندلع في قسم العناية المشددة للأطفال حديثي الولادة بمستشفى في مدينة بهاندارا.

وأوضحت الشرطة، أن الحريق أودى بحياة 10 أطفال، فيما جرى إنقاذ 7 آخرين، مشيرة إلى أن الحريق نشب بسبب مشكلات في التيار الكهربائي.

ولفت البيان إلى أن أعمار الأطفال الذين فقدوا حياتهم يتراوح بين شهر إلى 3 أشهر.

ومن جانبه نعى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي أهالي الضحايا، واصفا ما حدث في تغريدة على "تويتر": " أنها "مأساة مؤلمة" ، فيما وصف زعيم المعارضة راهول غاندي مقتل الأطفال بأنه "مأسوي جداً".

وأمرت السلطات بفتح تحقيق فوري بعد هذه المأساة الجديدة في أحد المستشفيات.

Heart-wrenching tragedy in Bhandara, Maharashtra, where we have lost precious young lives. My thoughts are with all the bereaved families. I hope the injured recover as early as possible.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2021