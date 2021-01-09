البث الحي
الأخبار

مقتل 10 أطفال في حريق بمستشفى (فيديو)

مقتل 10 أطفال في مستشفي بالهند (وكالات)
مقتل 10 أطفال في مستشفي بالهند (وكالات)
9/1/2021

لقى عشرة أطفال حديثي الولادة (خدج) مصرعهم في حريق نشب بمستشفى في ولاية ماهاراشترا، غربي الهند، وأرجعت الشرطة سبب الحادث إلي عطل كهربائي.

وقالت شرطة الولاية في بيان، اليوم السبت، إن حريقا أندلع في قسم العناية المشددة للأطفال حديثي الولادة بمستشفى في مدينة بهاندارا.

وأوضحت الشرطة، أن الحريق أودى بحياة 10 أطفال، فيما جرى إنقاذ 7 آخرين، مشيرة إلى أن الحريق نشب بسبب مشكلات في التيار الكهربائي.

ولفت البيان إلى أن أعمار الأطفال الذين فقدوا حياتهم يتراوح بين شهر إلى 3 أشهر.

ومن جانبه نعى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي أهالي الضحايا، واصفا ما حدث في تغريدة على "تويتر": " أنها "مأساة مؤلمة" ، فيما وصف زعيم المعارضة راهول غاندي مقتل الأطفال بأنه "مأسوي جداً".

وأمرت السلطات بفتح تحقيق فوري بعد هذه المأساة الجديدة في أحد المستشفيات.

 

وأرجع طبيب بالمستشفي في تصريحات صحفية، أن "سبب الحريق لم يُعرَف بعد لكنّ طاقم المستشفى أخمده ما إن أمكنه ذلك، وتسبب الدخان في اختناق الأطفال".

وأطلقت الممرضات جرس الإنذار عندما لاحظن أن حريقاً اندلع في وحدة حديثي الولادة في المستشفى، وتمكن رجال الإطفاء من الحيلولة  دون امتداد الحريق إلى أجزاء أخرى من المستشفى.

وشهدت الهند العديد من الحوادث المشابه، ففي عام 2011 طال حريق مستشفىً في كلكوتا (شرقاً) أدى إلى مقتل أكثر من 90 شخصاً.

وفي أغسطس/آب 2020، أدى حريق في مستشفى أحمد آباد (شمال غرب الهند) إلى مقتل ثمانية مرضى مصابين بمرض (كوفيد-19)، بينما توفي خمسة مرضي آخرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ، توفي بفيروس كورونا في حريق بعيادة في راجكوت (ولاية غوجارات).

وطلبت المحكمة العليا تقريراً عن سلامة المستشفيات التي تتولى رعاية المصابين بفيروس كورونا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أردوغان: الأحداث الأخيرة أظهرت ازدواجية المعايير ضدنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

السياسي المتطرف "فيلدرز" يعد بإنشاء "وزارة تطهير من الإسلام" ويكشف عن مهامها

خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف (غيتي)

مكتب زوجة ماكرون يكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت (رويترز)

"صور مؤلمة".. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة الليبية

فرق الإنقاذ تقوم بانتشال 4 جثث من المقبرة
الأكثر قراءة

مذيع أمريكي: لو كان مقتحمو الكونغرس مسلمين لأطلق عليهم النار (فيديو)

شرطي يحاور عددا من مقتحمي مبنى الكونغرس (رويترز)

أنصار لترمب يسخرون من وفاة جورج فلويد (فيديو)

أنصار ترمب في مشهد تمثيلي ساخر لمقتل جورج فلوريد (مواقع التواصل)

بعد نجاح أرطغرل.. تركيا تعتزم إنتاج مسلسل تاريخي جديد بعنوان "تورك لالا"

أبطال المسلسل التركي أرطغرل (الجزيرة مباشر)

مسؤول قطري يرد على أنور قرقاش: لن نلتفت إلى محاولات تعكير المصالحة الخليجية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش (غيتي)