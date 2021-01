أنصار لترمب يسخرون من وفاة جورج فلويد(فيديو)

سخرت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب من واقعة مقتل الأمريكي من أصول افريقية جورج فلوريد، خلال احتجاجتهم أمام مدخل كنيسة الكابيتول وسط العاصمة واشنطن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة تسجيلا مصورا لمجموعة من أنصار ترمب وهي تسخر من واقعة الوفاة من خلال إعادة تمثيل المشهد الذي هز الولايات المتحدة، إذ لفظ فلويد أنفاسه الأخيرة تحت أقدام عناصر الشرطة قبل أشهر.

ووصف نشطاء وصحفيون المشهد بـ"المخزي".

Moments after @nationalcitycc unfolds a #BlackLivesMatter banner, two Trump supporters are seen recreating the death of George Floyd on the church's steps. Stay with @corynbc and @nbcwashington all day long for LIVE coverage pic.twitter.com/QIF0eC08hi

وتمدد أحد أنصار ترمب على درجات سلم الكنيسة، بينما قام آخر بوضع ركبته على رقبة الأول في مشهد تمثيلي ساخر أثار موجة غضب ضدهم.

كانت كنيسة الكابيتول قد علقت لوحة سوداء كبيرة على مدخلها كُتب عليها "حياة السود مهمة" في بداية يوم التظاهرات التي دعا إليها أنصار ترمب.

I have never seen anything this disrespectful in my life. Where is the Christian right now? Mocking a man's murder in front of a church. Is that what they stand for, Mr. @marcorubio who always has a Bible verse and no substance, did you condemn this action? https://t.co/77NF6vlgPY

— Ms. Marbella🌊So glad to get a real president. (@msmarbella) January 9, 2021