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أنصار لترمب يسخرون من وفاة جورج فلويد(فيديو)

أنصار ترمب في مشهد تمثيلي ساخر لمقتل جورج فلوريد (مواقع التواصل)
أنصار ترمب في مشهد تمثيلي ساخر لمقتل جورج فلوريد (مواقع التواصل)
9/1/2021

سخرت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب من واقعة مقتل الأمريكي من أصول افريقية جورج فلوريد، خلال احتجاجتهم أمام مدخل كنيسة الكابيتول وسط العاصمة واشنطن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة تسجيلا مصورا لمجموعة من أنصار ترمب وهي تسخر من واقعة الوفاة من خلال إعادة تمثيل المشهد الذي هز الولايات المتحدة، إذ لفظ فلويد أنفاسه الأخيرة تحت أقدام عناصر الشرطة قبل أشهر.

ووصف نشطاء وصحفيون المشهد بـ"المخزي".

 

وتمدد أحد أنصار ترمب على درجات سلم الكنيسة، بينما قام آخر بوضع ركبته على رقبة الأول في مشهد تمثيلي ساخر أثار موجة غضب ضدهم.

كانت كنيسة الكابيتول قد علقت لوحة سوداء كبيرة على مدخلها كُتب عليها "حياة السود مهمة" في بداية يوم التظاهرات التي دعا إليها أنصار ترمب.

أثار المشهد المصور ردود أفعال واسعة، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاكمة المشاركين في هذا المشهد.

ونشر الصحفي الأمريكي أنتوني ماغ، مقطع الفيديو ليلة أحدث الكابيتول، مطالبا الكنيسة  باتخاذ موقف حاسم من مثل هؤلاء، وإدانة هذا الحدث أيضا.

فيما أشار وصف أخرون المشهد المصور بالصادم، مؤكدين أن ما حدث هو إهانة للشعب أجمع.

وشهدت الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي احتجاجات  واسعة على مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي،جورج فلوريد ،على يد شرطي أبيض، تحولت لاحقا إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة، وسط مظاهرات انطلقت بعدة مدن بالعالم منددة بالواقعة.

ووجه القس آلفريد شاربتون حينها، انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب خلال كلمة رثاء ألقاها خلال جنازة جورج فلويد ، حيث شجب العنصرية باعتبارها "مشكلة نظامية مؤسسية" تعود إلى العبودية.

واتهم  القس الرئيس ترمب بالسعى فقط لوقف الاحتجاجات بدلاً من السعى لمعرفة كيفية وقف الوحشية،وقال "أنت تخطط لكيفية تلفيق القصة بدلا من كيفية تحقيق العدالة"، مشيرا إلى أن الشر يقبع في "المناصب الرفيعة المؤثرة".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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