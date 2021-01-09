البث الحي
الأخبار|إسبانيا

قتيلان جراء أقوى عاصفة ثلجية تضرب إسبانيا منذ عقود (فيديو)

9/1/2021

لقي شخصان حتفهما في إسبانيا وأنقذ جنودا سائقين عالقين داخل سياراتهم وسط الثلوج التي تساقطت بكثافة أثناء العاصفة "فيلومينا" محدثة فوضى بحركة النقل في جميع أنحاء البلاد.

وتشهد العاصمة مدريد أشدّ عاصفة ثلجية تمر بها منذ عقود، في وقت أُغلقت فيه السلطات المطار.

وقالت السلطات إن امرأة توفيت بعد أن حوصرت داخل سيارتها وفاضت مياه نهر عن ضفتيه بالقرب من ملقا بجنوب إسبانيا، ولقي مشرد حتفه متجمدا من البرد في مدينة "قلعة أيوب" بشرق البلاد.

وكتب رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث على تويتر "دعونا نتجنب السفر ونتبع تعليمات أجهزة الطوارئ. دعونا نتوخى أقصى درجات الحذر في مواجهة العاصفة فيلومينا".

وقالت الشركة المشغلة لمطارات البلاد إن مطار "مدريد باراخاس" الذي أُغلق مساء أمس الجمعة سيظل مغلقا بقية اليوم السبت، وأعلنت الهيئة إلغاء 50 رحلة على الأقل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن هذا يعد أكبر تساقط للثلوج على مدريد منذ عام 1971، في حين قال خبير أرصاد جوية، إن كميات تتراوح بين 25 و50 سنتيمترا من الثلوج سقطت على مدريد، ما يجعله الأكبر منذ عام 1963.

وعمل الجنود على الوصول إلى السائقين الذين علقوا لساعات في الطرقات بمدريد، وكتبت وحدة الطوارئ العسكرية على تويتر- والتي نشرت جنودا في الشوارع "سنستمر في إنقاذ ركاب السيارات العالقين".

ووضعت مدريد وأربع مناطق أخرى في حالة تأهب قصوى اليوم السبت، مع توقع سقوط كميات أخرى كثيفة من الثلوج، حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أردوغان: الأحداث الأخيرة أظهرت ازدواجية المعايير ضدنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

السياسي المتطرف "فيلدرز" يعد بإنشاء "وزارة تطهير من الإسلام" ويكشف عن مهامها

خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني المتطرف (غيتي)

مكتب زوجة ماكرون يكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت (رويترز)

"صور مؤلمة".. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة الليبية

فرق الإنقاذ تقوم بانتشال 4 جثث من المقبرة
الأكثر قراءة

مذيع أمريكي: لو كان مقتحمو الكونغرس مسلمين لأطلق عليهم النار (فيديو)

شرطي يحاور عددا من مقتحمي مبنى الكونغرس (رويترز)

أنصار لترمب يسخرون من وفاة جورج فلويد (فيديو)

أنصار ترمب في مشهد تمثيلي ساخر لمقتل جورج فلوريد (مواقع التواصل)

بعد نجاح أرطغرل.. تركيا تعتزم إنتاج مسلسل تاريخي جديد بعنوان "تورك لالا"

أبطال المسلسل التركي أرطغرل (الجزيرة مباشر)

مسؤول قطري يرد على أنور قرقاش: لن نلتفت إلى محاولات تعكير المصالحة الخليجية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش (غيتي)