قتيلان جراء أقوى عاصفة ثلجية تضرب إسبانيا منذ عقود (فيديو)

لقي شخصان حتفهما في إسبانيا وأنقذ جنودا سائقين عالقين داخل سياراتهم وسط الثلوج التي تساقطت بكثافة أثناء العاصفة "فيلومينا" محدثة فوضى بحركة النقل في جميع أنحاء البلاد.

وتشهد العاصمة مدريد أشدّ عاصفة ثلجية تمر بها منذ عقود، في وقت أُغلقت فيه السلطات المطار.

وقالت السلطات إن امرأة توفيت بعد أن حوصرت داخل سيارتها وفاضت مياه نهر عن ضفتيه بالقرب من ملقا بجنوب إسبانيا، ولقي مشرد حتفه متجمدا من البرد في مدينة "قلعة أيوب" بشرق البلاد.

وكتب رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث على تويتر "دعونا نتجنب السفر ونتبع تعليمات أجهزة الطوارئ. دعونا نتوخى أقصى درجات الحذر في مواجهة العاصفة فيلومينا".

وقالت الشركة المشغلة لمطارات البلاد إن مطار "مدريد باراخاس" الذي أُغلق مساء أمس الجمعة سيظل مغلقا بقية اليوم السبت، وأعلنت الهيئة إلغاء 50 رحلة على الأقل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن هذا يعد أكبر تساقط للثلوج على مدريد منذ عام 1971، في حين قال خبير أرصاد جوية، إن كميات تتراوح بين 25 و50 سنتيمترا من الثلوج سقطت على مدريد، ما يجعله الأكبر منذ عام 1963.

