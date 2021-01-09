فيديو مؤثر: طفلة سورية تحلم بعودة والدها المفقود

ما زالت حكايات السوريين تحمل الكثير من الأوجاع رغم ما يشهده العالم أجمع من مآسي، فبين البرد القارس وقلة الطعام تعيش مريم جدوع (10سنوات ) مع أربعة من أخواتها داخل خيمة بريف إدلب الشمالي بعدما فقدت والدها.

بدموع وصوت مقهور تروي مريم قصتها، مشيرة إلى شعورها بالقهر لعدم مشاركتها رفيقاتها في الذهاب إلي المدرسة.

وقالت بلغتها السورية المميزة في حديثها للجزيرة مباشر:"أطلع على البنات وهم رايحين المدرسة ولبسين أحلي مني" بنقهر".

تجمع الطفلة الصغيرة الكراتين والبلاستيك والحطب لتؤمن لأخواتها التدفئة الأزمة في هذا الشتاء البارد.

وأشارت مريم إلى أنها لا تعلم مكان والدها الذي فقدته بسبب الحرب ولا تعلم هل هو حي أم ميت؟

وقالت باكية " لو بابا موجود كان جاب لينا أغراضا وعيشنا عيشة كويسة" في إشارة إلى وضعهم الصعب الذي يعاني منه أغلب سكان المخيمات.

وتمنت مريم أن يكون والدها على قيد الحياة قائلة: "كان نفسي يكون عندي أب"، مشيرة إلي حلمها بعودة أبيها إلي أحضان أسرته.

اندلعت الثورة السورية في فبراير/ شباط 2011 إلا أن واجهت عنفا شديدا من قبل النظام الحاكم، ما دفع الآلاف من السوريين للنزوح من مدنهم .

وعن طبيعة يومها تقول الطفلة السورية؛ إنها تقوم يوميا بجمع الحطب والكراتين والبلاستيك من حول المحال التجارية لتحصل على بعض "البسكوت" لأخواتها، مشيرة إلى أنها تعيش مع جدتها لأبيها بعد فقدان الأب واحتجاز الأم مع أختها الصغيرة بالمستشفي.

يعيش اللاجئون السوريون في المخيمات العشوائية بريف إدلب الشمالي أوضاعا معيشية صعبة للغاية في ظل انخفاض درجات الحرارة وتواصل هطول الأمطار.

وتضم المخيمات العشوائية النازحين الجدد الذين فروا حديثا عقب الاستهداف الأخير للبلدات والقرى من قبل الطيران الروسي وطيران النظام السوري، والذين يقدر عددهم بحوالي 25 ألف نسمة جلهم من بلدات ريف إدلب الجنوبي، حيث نزحوا لهذه المعسكرات التي تقع على الحدود مع تركيا.

وأصدرت منظمة اليونيسف في ديسمبر/كانون الأول أكبر نداء للتمويل الطارئ في تاريخها وتبلغ قيمته 6.4 مليار دولار لتزويد أكثر من 300 مليون شخص، بمن فيهم أكثر من 190 مليون طفل، بالدعم والخدمات الأساسية حتى نهاية عام 2021. وتزيد قيمة هذا النداء بـ 35 بالمئة عن التمويل الذي طُلب في عام 2020، ما يعكس تنامي الاحتياجات الإنسانية عالمياً وسط الأزمات الطويلة الأمد وجائحة كوفيد-19.