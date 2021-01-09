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الأخبار|إيطاليا

شاهد: حفرة عملاقة تبتلع سيارات في ساحة مستشفى

9/1/2021

أدى هبوط أرضي ليلة أمس الجمعة في موقف سيارات قرب مستشفى في مدينة نابولي الإيطالية مخصصة لمرضى فيروس كورونا إلى ابتلاع عدد من السيارات.

وأغلق مقر إيواء مخصص للاستشفاء من مرض كوفيد-19 بشكل مؤقت، الجمعة، بعد أن ابتلعت الحفرة العملاقة موقف السيارات المجاور التابع للمستشفى.

حفرة عملاقة

وذكرت تقارير صحفية محلية، أن الهبوط الأرضي الذي تسبب في ظهور الحفرة العملاقة، حدث نتيجة تراكم مياه الأمطار في الأيام السابقة بساحة انتظار مستشفى (أوسبيدال دو ماري) في نابولي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، يرجع سبب الانهيار لعوامل جيولوجية نتيجة زيادة منسوب المياه الجوفية في المنطقة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت سابق.

وأدى هبوط الساحة التي تبلغ مساحتها حوالي ألفي متر، إلى انقطاع التيار الكهرباء عن المستشفى التي أنُشئت لعلاج مرضى فيروس كورونا في الموجة الأولى.

وأوضح المستشفى المحلي أن عمق الحفرة، التي تكونت فجأة نتيجة الانهيار الأرضي في ساعات الفجر الأولى، بلغ قرابة 20 مترا، وبلغت مساحتها نحو 2000 متر مربع.

ونشر حساب الطوارئ الإيطالي على تويتر صورا لعمليات البحث والإنقاذ في مكان الانهيار الأرضي قرب المستشفى.

وأفادت فرقة الإطفاء بعدم وقوع إصابات بين المرضى، لكن عدة سيارات للزائرين كانت موجودة في الموقف، سقطت في الحفرة، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وسجلت إيطاليا، 77 ألف و291 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في 21 من فبراير شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوربا وسادس أعلى حصيلة وفيات في العالم.

كما سجلت البلاد مليونين و220 ألف إصابة، حسبما أفادت وزارة الصحة الإيطالية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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