شاهد: حفرة عملاقة تبتلع سيارات في ساحة مستشفى

أدى هبوط أرضي ليلة أمس الجمعة في موقف سيارات قرب مستشفى في مدينة نابولي الإيطالية مخصصة لمرضى فيروس كورونا إلى ابتلاع عدد من السيارات.

وأغلق مقر إيواء مخصص للاستشفاء من مرض كوفيد-19 بشكل مؤقت، الجمعة، بعد أن ابتلعت الحفرة العملاقة موقف السيارات المجاور التابع للمستشفى.

حفرة عملاقة

وذكرت تقارير صحفية محلية، أن الهبوط الأرضي الذي تسبب في ظهور الحفرة العملاقة، حدث نتيجة تراكم مياه الأمطار في الأيام السابقة بساحة انتظار مستشفى (أوسبيدال دو ماري) في نابولي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، يرجع سبب الانهيار لعوامل جيولوجية نتيجة زيادة منسوب المياه الجوفية في المنطقة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت سابق.

🔴 #Napoli #8gennaio 12:00, prosegue il lavoro del nucleo #cinofili e delle squadre #Usar (Urban Search and Rescue) dei #vigilidelfuoco per escludere la presenza di persone coinvolte nella voragine aperta nel parcheggio dell’ospedale pic.twitter.com/06a9bWRb3c — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 8, 2021

وأدى هبوط الساحة التي تبلغ مساحتها حوالي ألفي متر، إلى انقطاع التيار الكهرباء عن المستشفى التي أنُشئت لعلاج مرضى فيروس كورونا في الموجة الأولى.

وأوضح المستشفى المحلي أن عمق الحفرة، التي تكونت فجأة نتيجة الانهيار الأرضي في ساعات الفجر الأولى، بلغ قرابة 20 مترا، وبلغت مساحتها نحو 2000 متر مربع.

ونشر حساب الطوارئ الإيطالي على تويتر صورا لعمليات البحث والإنقاذ في مكان الانهيار الأرضي قرب المستشفى.

وأفادت فرقة الإطفاء بعدم وقوع إصابات بين المرضى، لكن عدة سيارات للزائرين كانت موجودة في الموقف، سقطت في الحفرة، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وسجلت إيطاليا، 77 ألف و291 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في 21 من فبراير شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوربا وسادس أعلى حصيلة وفيات في العالم.

كما سجلت البلاد مليونين و220 ألف إصابة، حسبما أفادت وزارة الصحة الإيطالية.