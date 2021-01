رئيس وزراء بريطانيا: وضع مستشفياتنا "ينذر بالخطر"

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، من استمرار ارتفاع مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلي أن مستشفيات بلاده تتعرض لضغط كبير ما قد ينذر بالخطر.

وقال جونسون، في تغريدة له عبرموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تتعرض مستشفياتنا لضغط أكبر من أي وقت آخر منذ بداية الوباء."

وتابع بأن استمرار معدلات الإصابة بالارتفاع "ينذر بالخطر".

وأردف قائلا: "منحنا طرح اللقاح أملا مجددا" في إشارة إلي لقاح أسترازينيكا-أكسفورد التي أقرته المملكة المتحدة في ديسمبر/كانون الأول.

وطالب جونسون البريطانيين بالبقاء بالمنزل حماية للمنظومة الصحية وإنقاذا للأرواح.

Our hospitals are under more pressure than at any other time since the start of the pandemic, and infection rates continue to soar at an alarming rate.

The vaccine rollout has given us renewed hope, but it’s critical for now we stay at home, protect the NHS and save lives.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 9, 2021