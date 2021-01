تويتر يحجب تغريدة لخامنئي بشأن اللقاحات الأمريكية والبريطانية

حجب موقع تويتر تغريدة نشرتها حسابات تابعة للموقع الإلكتروني الرسمي للمرشد الإيراني، علي خامنئي، بشأن اللقاحات الأمريكية والبريطانية المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك غداة إعلانه منع استيرادها إلى إيران.

وقال خامنئي في كلمة متلفزة، الجمعة، إن "اللقاحات الأمريكية والبريطانية غير مسموح لها بدخول البلاد"، مضيفًا "لا ثقة بهم (…) ربما يريدون تجربة اللقاح على دول أخرى".

ونشرت حسابات على تويتر تابعة للموقع الرسمي للمرشد، مقتطفات من كلمته، إحداها عن اللقاحات المصنّعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

والسبت، كانت هذه التغريدة محجوبة من الحسابات بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية، ووضعت مكانها عبارة "لم تعد هذه التغريدة متوفرة لأنها خالفت قواعد تويتر"، ولم تصدر عن تويتر تفاصيل إضافية.

ووفق قوانين الموقع، في حال خالفت تغريدة قواعده "ولم يحذفها كاتبها؛ فإنها تُحجب".

I call on @Jack to suspend @khamenei_ir account for spreading dangerous lies about COVID-19. He has banned Iranians from @Twitter but spreads lies on the same platform about vaccines. His posts MUST have a warning label, at least.

Please retweet this. pic.twitter.com/XCxDXK7qBw

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 8, 2021