عبور المواطنين القطريين المنفذ البري مع السعودية(فيديو)

أعلنت قطر اليوم السبت إجراءات العبور عبر منفذها البري مع السعودية، في تطبيق لإجراءات المصالحة الخليجية بين قطر والدول الأربع التي أعلن عنها قبل أيام خلال القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة عبور مواطنين قطريين للحدود البرية بين البلدين.

وأعادت قطر والسعودية صباح السبت فتح المعبر البري الحدودي بينهما بعد إغلاقها في 5 يونيو/حزيران 2017 بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومع مصر مقاطعة قطر وفرض حصار بري وبحري وجوي عليها.

ويوم الثلاثاء، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العُلا شمال غربي السعودية، بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

وجاء انعقاد القمة، عقب إعلان الكويت توصل السعودية وقطر إلى اتفاق بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، ومعالجة تداعيات الأزمة الخليجية.

وفي تفعيل للإجراءات الصحية، قال "مكتب الاتصال الحكومي" إنه جرى اتخاذ إجراءات خروج ودخول من وإلى دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي في ظل تدابير جائحة كورونا، بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية على جميع القادمين عبر منفذ أبو سمرة الحدودي اعتباراً من يوم السبت الموافق ٩ يناير/كانون الثاني الجاري.

وأعلن المكتب في بيان اليوم، أنه "وفقا لإجراءات فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبناء على سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر المعمول بها في ظل جائحة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية على جميع القادمين عبر منفذ أبو سمرة الحدودي اعتبارا من اليوم السبت".

بيان مكتب الاتصال الحكومي حول إجراءات الخروج والدخول من وإلى دولة #قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي في ظل تدابير التصدي لجائحة كورونا. https://t.co/WW8HNyFwYD — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) January 9, 2021

وبحسب البيان، يلزم جميع القادمين إلى دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

ويخضع جميع القادمين لحجر فندقي لمدة أسبوع على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الإلكتروني لـ "اكتشف قطر" قبل الوصول إلى دولة قطر، كما يجب على المسافرين من دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي إجراء حجز لحجر فندقي بتاريخ العودة قبل مغادرتهم للبلاد.

وأكد مكتب الاتصال الحكومي، بأن على جميع القادمين التوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر الفندقي مع إتباع سياسة وشروط الحجر الصحي، إضافة إلى تحميل تطبيق "احتراز" المعني بتتبع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا.

وأشار بيان المكتب إلى أن هذه الإجراءات خاضعة للتغيير بحسب تطورات وضع الوباء في الدولة وحول العالم.