بايدن مشيدا بقرار لترمب: إحدى النقاط القليلة التي نتوافق بشأنها

أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجمعة، بقرار الرئيس دونالد ترمب عدم حضور حفل تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني.

وقال بايدن من ويلمينغتون في ولاية ديلاوير "قيل لي أثناء مجيئي إلى هنا إنه أشار إلى أنه لن يحضر التنصيب".

وتابع "إنها إحدى النقاط القليلة التي نتوافق بشأنها"، مضيفا "إن عدم حضوره أمر جيد"، معتبرا أن ترمب "شكل إحراجا للبلاد".

وقال "إنه فاقد لأهلية الحكم"، مضيفا "إنه أحد أكثر الرؤساء العديمي الكفاءة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".

لكن الرئيس المنتخب أكد أن حضور نائب الرئيس مايك بنس أمر "مرحب به".

وجاءت تصريحات بايدن بعد تغريدة لترمب، الجمعة، أعلن فيها أنه لن يحضر حفل تنصيبه.

وقال ترمب في التغريدة "إلى جميع من سألوا، لن أحضر مراسم التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني".

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

وبذلك، يكون ترمب، أول رئيس أمريكي يرفض حضور حفل تنصيب خليفته منذ أكثر من قرن ونصف القرن، عندما رفض الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو جونسون الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين 1865 و1869 حضور حفل تنصيب خليفته.

وكان جونسون أول رئيس أمريكي يقوم مجلس النواب بعزله من منصبه، على خلفية انعدام الأمن وضعف الثقة في شخصه، إضافة إلى عداواته السياسية.

وأشار بايدن إلى أنه يعتقد منذ فترة طويلة أن ترمب لا يصلح لتولي السلطة لكن أمر مساءلته متروك للكونغرس لاتخاذ قرار بشأنه بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس، يوم الأربعاء.

وأضاف بايدن أن تركيزه منصب الآن على احتواء جائحة كوفيد-19 وضمان تسريع وتيرة برنامج التطعيم ودعم الاقتصاد.

وردا على سؤال حول تشريع يعده الديمقراطيون في مجلس النواب لمساءلة ترمب تمهيدا لعزله بسبب دوره في تأجيج العنف قال بايدن "هذا أمر يعود للمجلس. لكن علينا الاستعداد كي نبدأ عملنا بأسرع وتيرة ممكنة".

وأسفرت واقعة اقتحام الكونغرس عن مقتل 5 أشخاص، بينهم سيدة كانت من بين المحتجين لقت مصرعها برصاص الشرطة.

واقتحم محتجون من أنصار ترمب الكونغرس لوقف جلسة التصديق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.