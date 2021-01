بايدن مشيدا بقرار لترمب: إحدى النقاط القليلة التي نتوافق بشأنها

أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجمعة، بقرار الرئيس دونالد ترمب عدم حضور حفل تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني.

وقال بايدن من ويلمينغتون في ولاية ديلاوير "قيل لي أثناء مجيئي إلى هنا إنه أشار إلى أنه لن يحضر التنصيب".

وتابع "إنها إحدى النقاط القليلة التي نتوافق بشأنها"، مضيفا "إن عدم حضوره أمر جيد"، معتبرا أن ترمب "شكل إحراجا للبلاد".

وقال "إنه فاقد لأهلية الحكم"، مضيفا "إنه أحد أكثر الرؤساء العديمي الكفاءة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".

لكن الرئيس المنتخب أكد أن حضور نائب الرئيس مايك بنس أمر "مرحب به".

وجاءت تصريحات بايدن بعد تغريدة لترمب، الجمعة، أعلن فيها أنه لن يحضر حفل تنصيبه.

وقال ترمب في التغريدة "إلى جميع من سألوا، لن أحضر مراسم التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني".

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021