قام بتصوير نفسه أثناء اقتحام الكونغرس.. لحظة اعتقال مسؤول جمهوري بفرجينيا الغربية (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل في أمريكا مقطعًا مصورًا للحظة القبض على نائب جمهوري شارك في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول).

واعتقلت الشرطة النائب الجمهوري، ديريك إيفانز (ويشغل منصب عضو مجلس مدينة فيرجينيا الغربية) من بيته بعد التعرف على هويته، وظهرت والدته في محاولة لإبعاد المصور عن ابنها.

ARRESTED: Derrick Evans, West Virginia District 19 Delegate, has been federally charged for his role in invading the U.S. Capitol on Wednesday.

"Thank you Mr. Trump for invoking a RIOT at the White House!," says his grandmother. pic.twitter.com/DXthoYttpe

