قام بتصوير نفسه أثناء اقتحام الكونغرس.. لحظة اعتقال مسؤول جمهوري بفرجينيا الغربية (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل في أمريكا مقطعًا مصورًا للحظة القبض على نائب جمهوري شارك في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول).

واعتقلت الشرطة النائب الجمهوري، ديريك إيفانز (ويشغل منصب عضو مجلس مدينة فيرجينيا الغربية) من بيته بعد التعرف على هويته، وظهرت والدته في محاولة لإبعاد المصور عن ابنها.

ARRESTED: Derrick Evans, West Virginia District 19 Delegate, has been federally charged for his role in invading the U.S. Capitol on Wednesday. "Thank you Mr. Trump for invoking a RIOT at the White House!," says his grandmother. pic.twitter.com/DXthoYttpe — Cleavon MD (@Cleavon_MD) January 8, 2021

وكان إيفانز قد التقط لنفسه مقطعًا مُصورًا، عبر بث مباشر على حسابه بموقع فيسبوك، وذلك خلال مشاركته باقتحام الكونغرس، الأربعاء الماضي، مما تسبّب في اعتقاله، أمس الجمعة.

وشارك إيفانز مع مقتحمي مبنى الكونغرس (الكابيتول)، وهو يوثّق بنفسه ما حدث لحظة الاقتحام، ما سهّل عملية وصول الشرطة إليه.

وكان أنصار ترمب قد اقتحموا مبنى الكابيتول بعد خطاب طلب فيه منهم الذهاب إلى الكونغرس، بالتزامن مع جلسة مخصصة لمناقشة نتائج المجمع الانتخابي والتصديق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.

واشتبك أنصار ترمب مع الشرطة وحاصروا المبنى، ما أدى إلى وقف عمل الكونغرس وإجلاء أعضائه.

وأعقب الاقتحام وفاة 5 أشخاص، بينهم شرطي، فضلًا عن إصابة العشرات، ووجهت الشرطة الاتهام إلى 15 شخصًا، ولا يزال البحث جار عن متورطين آخرين في هذا الاقتحام.

وبسبب أحداث اقتحام الكونغرس، يعتزم الديمقراطيون تقديم مواد مساءلة ترمب، الإثنين المقبل، في ثاني محاولة منهم لعزله.

كما دعت السيناتور الجمهورية، ليزا موركوفسكي، الرئيس المنتهية ولايته إلى الاستقالة؛ لتكون أول ممثل عن حزبها يدعو علانية ترمب إلى ذلك.

وقالت موركوفسكي المعروفة بمواقفها الوسطية، التي دفعتها أحيانًا إلى التصويت إلى جانب الديمقراطيين في الكونغرس "أريده أن يستقيل، أريد أن أراه يغادر (السلطة)، لقد تسبب بما يكفي من الأضرار".

وكان النائب الجمهوري آدم كيسينجر دعا، الخميس، إلى عزل ترمب، مستندًا إلى التعديل الـ25 في الدستور الأمريكي، والذي يتيح إعلان "العجز" عن أداء مهامه.

Republican @RepKinzinger: "As a student of foreign policy, if someone described to me the actions that we saw, I would've assumed we were in a failed state or a banana republic… But there is good news: Democracy held today." pic.twitter.com/rI3Sn0E21I — Washington Examiner (@dcexaminer) January 7, 2021

كما أنّ عضو مجلس الشيوخ الجمهوري بن ساس، الذي سبق له انتقاد ترمب، أكد -الجمعة- أنّه سينظر في التهم الموجهة إلى الرئيس في حال أطلق مجلس النواب إجراءات العزل.

وفي مؤشر إلى الاستياء بين مؤيدين للحزب الجمهوري وانتقادات ترمب له، لم تستبعد ليزا موركوفسكي إمكانية مغادرتها الحزب، وقالت "إذا صار الحزب الجمهوري مجرد حزب لترمب، سأتساءل جديًا عمّا إذا كان مناسبًا لي".