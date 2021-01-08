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وزير الدفاع الأمريكي يصدر بيانا بشأن نقل السلطة إلى بايدن

وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر (رويترز)
وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر (رويترز)
7/1/2021

تعهد وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريس ميلر بالقيام بواجبه تنفيذ انتقال سلمي للسلطة للرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال ميلر في بيان نشر على حساب وزارة الدفاع على تويتر إنه وفريق وزارة الدفاع سيواصلون القيام بمهامهم طبقا للقسم الذين أدوه وتنفيذ انتقال سلمي للسلطة، والذي تم احترامه في السابق، للرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف أن ما شهده الكونغرس يتعارض مع الدستور الأمريكي، معبرا عن فخره بأداء موظفي وزارته "المهني"، مدينا "أعمال العنف "المعادية لديمقراطيتنا".

ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في وقت سابق الخميس إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من منصبه فورا بموجب التعديل 25 بالدستور بعد يوم من اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس.

وقالت بيلوسي إن "رئيس الولايات المتحدة حرض بالأمس على تمرد مسلح ضد أمريكا"، واصفة ترمب بأنه شخص شديد الخطورة وينبغي ألا يستمر في المنصب.

ودعت رئيسة مجلس النواب مايك بنس نائب الرئيس والحكومة إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".

وحذرت بيلوسي من أنّه إذا لم تتم تنحية ترمب بموجب هذه الآلية الدستورية، فإن الكونغرس مستعد لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانيا.

وقالت بيلوسي إن تنحية ترمب، الذي لم يتبق له في السلطة سوى أقل من أسبوعين، هي "أمر ملح وبالغ الأهمية".

وصادق الكونغرس رسميا على فوز بايدن بالانتخابات، بعد ساعات من اقتحام أنصار ترمب المبنى.

ويواجه ترمب دعوات متزايدة لعزله واستقالات بين أعضاء فريقه بالبيت الأبيض.

وقالت وزيرة النقل إلين تشاو إنها ستستقيل بعد اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) الأربعاء.

كما أعلن عدد متنام من معاوني الرئيس الاستقالة من مناصبهم، ومن بينهم ميك موليفاني، المبعوث الخاص لأيرلندا الشمالية، ومستشاره للشؤون الروسية رايان تولي، كما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مات بوتينغ، وهو عنصر رئيسي في تشكيل سياسة ترمب حيال الصين، استقال الأربعاء احتجاجا على تلك الأحداث.

ودعا حاكم ولاية ماريلاند الجمهوري لاري هوغان، الخميس، لاستقالة ترمب أو عزله عن المنصب، وقال إنه ينبغي لمايك بنس نائب الرئيس تولي السلطة لضمان نقلها سلميا للرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وفي وقت سابق، دعا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر نائب الرئيس مايك بنس إلى عزل ترمب بموجب التعديل 25 للدستور الأمريكي.

كما دعا عضو جمهوري واحد على الأقل و19 ديمقراطيا في مجلس النواب إلى اتخاذ نفس الإجراء.

ودعا العضو الجمهوري بمجلس النواب آدم كينزنغر إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور لإقصاء ترمب من السلطة، قائلا إن "كل المؤشرات تدل على أن الرئيس أصبح منفصلا، ليس فقط عن مهام منصبه أو حتى عن القسم الذي أداه، وإنما عن الواقع ذاته".

المصدر : الجزيرة مباشر

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