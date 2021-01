وزير الدفاع الأمريكي يصدر بيانا بشأن نقل السلطة إلى بايدن

تعهد وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريس ميلر بالقيام بواجبه تنفيذ انتقال سلمي للسلطة للرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال ميلر في بيان نشر على حساب وزارة الدفاع على تويتر إنه وفريق وزارة الدفاع سيواصلون القيام بمهامهم طبقا للقسم الذين أدوه وتنفيذ انتقال سلمي للسلطة، والذي تم احترامه في السابق، للرئيس المنتخب جو بايدن.

I, and the people I lead in the Department of Defense, continue to perform our duties in accordance with our oath of office, and will execute the time-honored peaceful transition of power to President-elect Biden on January 20." – A/SD Chris Miller

وأضاف أن ما شهده الكونغرس يتعارض مع الدستور الأمريكي، معبرا عن فخره بأداء موظفي وزارته "المهني"، مدينا "أعمال العنف "المعادية لديمقراطيتنا".

"Yesterday’s violence at the Capitol was reprehensible and contrary to the tenets of the United States Constitution. In the midst of this tragedy, I was proud of the professionalism of our Department of Defense personnel.

ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في وقت سابق الخميس إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من منصبه فورا بموجب التعديل 25 بالدستور بعد يوم من اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس.

وقالت بيلوسي إن "رئيس الولايات المتحدة حرض بالأمس على تمرد مسلح ضد أمريكا"، واصفة ترمب بأنه شخص شديد الخطورة وينبغي ألا يستمر في المنصب.

ودعت رئيسة مجلس النواب مايك بنس نائب الرئيس والحكومة إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".

وحذرت بيلوسي من أنّه إذا لم تتم تنحية ترمب بموجب هذه الآلية الدستورية، فإن الكونغرس مستعد لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانيا.

وقالت بيلوسي إن تنحية ترمب، الذي لم يتبق له في السلطة سوى أقل من أسبوعين، هي "أمر ملح وبالغ الأهمية".

Yesterday, American democracy came under attack — but we refuse to be bullied into abandoning our duty to work #ForThePeople . https://t.co/6KoVAVbZh7

وصادق الكونغرس رسميا على فوز بايدن بالانتخابات، بعد ساعات من اقتحام أنصار ترمب المبنى.

ويواجه ترمب دعوات متزايدة لعزله واستقالات بين أعضاء فريقه بالبيت الأبيض.

وقالت وزيرة النقل إلين تشاو إنها ستستقيل بعد اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) الأربعاء.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t

كما أعلن عدد متنام من معاوني الرئيس الاستقالة من مناصبهم، ومن بينهم ميك موليفاني، المبعوث الخاص لأيرلندا الشمالية، ومستشاره للشؤون الروسية رايان تولي، كما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مات بوتينغ، وهو عنصر رئيسي في تشكيل سياسة ترمب حيال الصين، استقال الأربعاء احتجاجا على تلك الأحداث.

ودعا حاكم ولاية ماريلاند الجمهوري لاري هوغان، الخميس، لاستقالة ترمب أو عزله عن المنصب، وقال إنه ينبغي لمايك بنس نائب الرئيس تولي السلطة لضمان نقلها سلميا للرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وفي وقت سابق، دعا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر نائب الرئيس مايك بنس إلى عزل ترمب بموجب التعديل 25 للدستور الأمريكي.

The quickest and most effective way—it can be done today—to remove this president from office would be for the Vice President to immediately invoke the 25th amendment.

If the Vice President and the Cabinet refuse to stand up, Congress must reconvene to impeach President Trump.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) January 7, 2021