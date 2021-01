عقب أحداث الكونغرس .. ترمب يفكر في إصدار عفو رئاسي عن نفسه

كشفت صحف أمريكية، عن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في إصدار عفو رئاسي عن نفسه قبل أن يرحل عن السلطة في الـ20 من الشهر الجاري.

واعتبرت صحيفة نيويورك تايمز، إن إصدار ترمب عفوا عن نفسه سيكون خطوة أولى من نوعها في التاريخ الأميركي إذا أقدم عليها الرئيس المنتهية ولايته.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أمس الخميس، أن ترمب قال لمستشاريه أثناء عدة مناقشات منذ يوم الانتخابات في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه يفكر في إصدار عفو رئاسي عن نفسه،كما سألهم أيضا عما إذا كان يجب عليه القيام بذلك، وعن الأثر السياسي أو القانوني المترتب على القرار.

وأشارت الصحيفة؛ إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان ترمب قد بحث الموضوع مجددا مع مساعديه بعد اقتحام الكونغرس الذي أدى إلى دعوات عديدة أطلقها مشرعون من أجل عزل ترامب وتفعيل التعديل الـ25 من الدستور.

وتنص المادة الـ25 على أنه في حال وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله يصبح نائب الرئيس رئيسا للبلاد.

ويسمح التعديل بإقالة الرئيس إذا صوتت أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس على ارتكابه خيانة أو جريمة كبرى.

بينما نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مصادر أن ترمب سأل محامين -بمن فيهم مستشار البيت الأبيض القانوني بات سيبولوني- عن سلطته في العفو عن نفسه.

وأضافت المصادر أن ترمب استفسر عن تبعات قانونية وسياسية يمكن أن تترتب على العفو عن نفسه.

تأتي تلك التوقعات في الوقت الذي أصدر فيه ترمب العديد من قرار العفو عن أصدقاء له ومنهم والد صهر كوشنر وعدد من رجال حملته الانتخابية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي الوقت الذي دعا فيه عدد من نواب الكونغرس بتفعيل المادة 25 من الدستور وعزل ترمب من منصبه قبل نهاية مدته، دعت صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) في افتتاحيتها إلى عزل ترمب من منصبه، محاملة إياه المسؤولية عن الهجوم على مبنى الكونغرس.

وتضيف الصحيفة أن ترمب تمادى في رفض نتيجة الانتخابات، وواصل تحريض أنصاره بشكل لا يمكن تصوره، وعليه تقع مسؤولية الفتنة التي حدثت.

مشيرة إلي إنه ثبت أن استمرار ترامب في المنصب يشكل خطرا كبيرا على الديمقراطية الأميركية، وستبقى البلاد في خطر ما دام هو في البيت الأبيض.

وتختم الصحيفة افتتاحيتها بأن القواعد والأعراف والقوانين وحتى الدستور نفسه لا تمثل أي شيء إلا إذا كان الناس يؤمنون بها، وهذا الإيمان هو صمام الأمان.

وجاءت افتتاحية الواشنطن بوست بعد يوم من اقتحام أنصار لترمب مبنى الكونغرس، في حادث وصف بأنه غير مسبوق في الديمقراطية الأميركية، مما دفع عددا من المشرعين الديمقراطيين إلى التقدم بمشروع قانون لعزل ترامب، وتفعيل التعديل الـ25 من الدستور الأميركي والذي يتعلق بتنحية الرئيس.

وفي سياق متصل نقلت شبكة سي أن بي سي (CNBC) عن مصادر أن أعضاء في إدارة ترمب أجروا نقاشات لعزله خلصت إلى عدم المضي قدما في ذلك بسبب استغراق الإجراءات أكثر من أسبوع.

وأضافت الشبكة أن وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيف منوشين، كانا ضمن وزراء الإدارة الذين بحثوا بشكل غير رسمي إمكانية تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل ترمب.

وأشارت المصادر إلى أن المشاركين في نقاشات عزل ترامب تخوفوا من أن عزله يمكن أن يزيد التوتر ويجعله بطلا لليمين المتطرف على حد قولهم.

كما نقلت الشبكة عن مسؤول كبير سابق قوله إن الخطة الآن هي ترك ترامب يكمل مدته وسيأتي وقت تتم فيه محاسبة ترامب وليس شرطا أن يكون ذلك خلال الأيام المتبقة له في الحكم.

من جهته نقل موقع أكسيوس (Axios) عن مسؤولين كبيرين للأمن القومي قولهما إنهما وزملائهما قرروا تحدي أي طلبات من الرئيس يعتقدون أنها ستعرض الأمة للخطر أو تخالف القانون.

وفي هذا السياق، نقل موقع بيزنس إنسايدر (Business Insider) عن مستشاري مايك بنس نائب الرئيس الأميركي أن بنس يعارض اللجوء إلى التعديل الـ25 من الدستور لعزل ترامب.

وأضاف الموقع؛ أن بنس وأعضاء فريقه قلقون أيضا من أن اللجوء إلى المحاكمة البرلمانية قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانقسام الحزبي في البلاد.

كما أن تلك الخطوة قد تعرض طموحات بنس السياسية للترشح للبيت الأبيض في عام 2024 للخطر.

بدورها، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر إن نائب الرئيس بنس لم يرد على اتصالاتهما لطلب تفعيل التعديل الـ25 للدستور.

ودعت بيلوسي إلى تفعيل التعديل الـ25 في الدستور لتنحية الرئيس ترمب ، محذرة في الوقت ذاته من رد الفعل على ذلك القرار قائلة ”إن ما يجب استخلاصه مما حدث في الكونغرس هو توخي الحذر، لأن الفاعلين بزعامة ترامب لا يكترثون لسلامة الآخرين ولمبدأ نقل السلطة سلميا.

وأضافت أن "ترامب خطر على بلدنا، ويجب عدم منحه أي فرصة لتعبئة مناصريه".

ودعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس إلى تنحية الرئيس المنتهية ولايته في الحال، بسبب تحريضه أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس الأربعاء على تنفيذ ”تمرد".

The President’s dangerous acts necessitate his immediate removal from office. We look forward to hearing from the Vice President as soon as possible and to receiving a positive answer as to whether he and the Cabinet will honor their oath to the Constitution and to Americans.

ودفعت أحداث الكونغرس العديد من موظفي إدارة ترامب إلى الاستقالة، فيما نأى عدد من المشرعين الجمهوريين بأنفسهم عن الرئيس المنتهية ولايته.

وأعلنت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس استقالتها وذلك بعد ساعات فقط من استقالة وزيرة النقل إيلين تشاو من منصبها للسبب ذاته.

وقالت وزير النقل المستقيلة في موقع تويتر إنها اتخذت هذه الخطوة، لأن ما حصل في الكونغرس كان "حدثا صادما، وكان من الممكن تجنبه تماما، وقد أزعجني كثيرا لدرجة أنني لا أستطيع تجاهله".

كما أعلنت سارة ماثيوز نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض استقالتها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تستحق انتقالا سلميا للسلطة.

وذكرت قناة "إيه بي سي" (ABC) أن سكرتيرة الشؤون الاجتماعية في البيت الأبيض ريكي نيسيتا استقالت هي أيضا من منصبها احتجاجا على اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس.

كما أعلنت ستيفاني غريشام كبيرة موظفي مكتب السيدة الأولى ميلانيا ترامب استقالتها من منصبها.

وأفادت شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) بأن ميك مولفيني المبعوث الأميركي الخاص لأيرلندا الشمالية والقائم السابق بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض قدم استقالته من إدارة ترامب احتجاجا على أعمال العنف في مبنى الكونغرس.

كما أعلن عدد من أعضاء مجلس الأمن القومي ترك مناصبهم.

من جانبه، أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام -الحليف المقرب لترمب- خلال الليل أنه لم يعد يسير خلفه "أنا خارج الموضوع، هذا كثير، كثير جدا".

I've signed onto two complementary impeachment resolutions:

The 1st charges Trump for his call with the GA secretary of state to “find votes” & for abuse of power due to his role inciting the attempted coup at the Capitol.

The 2nd charges Trump with incitement of insurrection. pic.twitter.com/BLupFY2ZYh

— Rep. David E. Price (@RepDavidEPrice) January 7, 2021