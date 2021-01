"يداه ملطختان بالدماء" هكذا وصفته الصحف الأمريكية فمن هو المتهم الثاني بأحداث الكونغرس؟

اتهمت صحف أمريكية السناتور الأمريكي جوش هاولي، بالتحريض على أعمال العنف واقتحام مبني الكونغرس التي وقعت يوم الأربعاء الماضي وقالت " يداه ملطختان بالدماء".

وجاء في افتتاحية صحيفة (كانساس سيتي ستار) أن السناتور الأمريكي جوش هاولي، وهو جمهوري من ولاية ميسوري، في طليعة من حاولوا منع تصديق الكونغرس على تصويت الهيئة الانتخابية، وهو المسؤول إلى حد كبير عن التحريض على الحصار العنيف لمبنى الكابيتول الأمريكي. بحسب الصحيفة

A photographer and a fist pump. The story behind the image that will haunt Josh Hawley https://t.co/wbKSsSwAGT

— The Kansas City Star (@KCStar) January 8, 2021