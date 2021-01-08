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"يداه ملطختان بالدماء" هكذا وصفته الصحف الأمريكية فمن هو المتهم الثاني بأحداث الكونغرس؟

جوش هاولي مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز أرشيف)
جوش هاولي مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز أرشيف)
8/1/2021

اتهمت صحف أمريكية السناتور الأمريكي جوش هاولي، بالتحريض على أعمال العنف واقتحام مبني الكونغرس التي وقعت يوم الأربعاء الماضي وقالت " يداه ملطختان بالدماء".

وجاء في افتتاحية صحيفة (كانساس سيتي ستار) أن السناتور الأمريكي جوش هاولي، وهو جمهوري من ولاية ميسوري،  في طليعة من حاولوا منع تصديق الكونغرس على تصويت الهيئة الانتخابية، وهو المسؤول إلى حد كبير عن التحريض على الحصار العنيف لمبنى الكابيتول الأمريكي. بحسب الصحيفة

وقالت  إن "السناتور الجمهوري جوش هاولي- يداه ملطختان بالدماء- لمشاركته في أحد أكثر الأيام حزنًا للقلب في التاريخ الأمريكي الحديث ".

وجاءت هذه الكلمات من صحيفة موطنه في مقال افتتاحي  لها نشر مساء الأربعاء، بعد ساعات من انلاع المظاهرات أمام مبني الكابيتول بهدف منع التصديق على إقرار فوز منافسه جو بايدن.

وكتب صحيفة (كانساس سيتي ستار) عن هاولي" لا أحد بعد الرئيس دونالد ترمب يتحمل مسؤولية محاولة الانقلاب التي وقعت يوم الأربعاء في مبنى الكابيتول الأمريكي أكثر من هاولي.

وقتل 5 أشخاص، بينهم امرأة قتلت رميا بالرصاص، إضافة إلى شرطي تم تأكيد وفاته اليوم الجمعة.

وفي مداخلات حادة،  ناقش الكونغرس الاعتراضات التي أثارتها مجموعة من المشرعين الجمهوريين، وهاولي على رأسهم حول إحصاء رسمي للأصوات الانتخابية أظهر فوز الديموقراطي جو بايدن.

ولم تواجه محاولة إبطال النتيجة أي فرصة للنجاح، حيث كان من الواضح منذ البداية أن الاعتراضات سيتم رفضها بأغلبية الأصوات، التي تتضمن أصواتا من الحزب الجمهوري أيضا.

وبحسب الصحيفة فأن هاولي وهو محام في الأساس؛  أعطى الشرعية لمزاعم الاحتيال من قبل ترمب وحلفائه، الذين أمضوا أسابيع في إثارة مزاعم كاذبة بأن الانتخابات قد سُرقت.

وقالت الصحيفة" وبعد تأمين مبنى الكابيتول، جلس هاولي في قاعة في مجلس الشيوخ ليلة الأربعاء، وأدان أعمال العنف، لكنّه دافع عن أفعاله كوسيلة لمعالجة المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات.

جوش هاولي في الجلسة المشتركة للكونغرس- 7 يناير (رويترز)

دعوات لاستقالته

وجاءت دعوات لاستقالته على وجه السرعة، بما في ذلك من نقابة المحامين في كلية الحقوق بجامعة ميسوري، حيث كان هاولي أستاذاً في السابق.

وتم انتخاب هاولي، البالغ من العمر 41 عاما، لمجلس الشيوخ في عام 2018،  وكان أول عضو في مجلس الشيوخ يعلن أنه سينضم إلى محاولات أطلقها المحافظون في مجلس النوابن لتحدى الاحتفال المعتاد للتصديق على فرز الأصوات الانتخابية.

وانتقد الكثيرون محاولته المستميته بمنع فوز بايدن ووصفوها بأنها حيلة دعائية مضللة في أحسن الأحوال وتحريض خطير على العنف في أسوأ الأحوال".

المصدر : رويترز + وسائل إعلام أمريكية

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