بعد تداول بيانات مستخدميه .. مطالبات باستبدال واتساب ب"تليغرام"

أثارت شروط تطبيق "واتساب"الجديدة حالة من الجدل بين مستخدمي الخدمة حول العالم، وتساءل البعض عن كيفية منح التطبيق الموافقة على شروط الاستخدام الجديدة دون أن نطلع عليها بشكل تفصيلي، واقترح البعض استبدال التطبيق بتطبيق "تليغرام".

وطالب تطبيق "واتساب" من مستخدميه مؤخرا الموافقة على شروط استخدام جديدة، تتيح له مشاركة المزيد من بيانات مستخدميها، والبالغ عددهم مليارين حول العالم، مع "فيسبوك" المالكة للتطبيق، ما أثار انتقادات واسعة.

وسيُمنع مستخدمو واتساب الذين سيرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من 8 فبراير/شباط القادم.

وتسعى الشركة المالكة إلى تحقيق إيرادات نقدية أكبر عبر السماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنهم عن طريق "واتساب"، أو حتى بيع منتجاتهم مباشرة عبر المنصة، وهو ما بدأت الشبكة العمل به في الهند.

WhatsApp’s updated terms of service and privacy policy give more insight into how the messaging platform will use user data and, more importantly, share it with its parent company Facebook going forward. Users have till February 8, 2021, to accept these to use WhatsApp.#WhatsApp pic.twitter.com/V7mUep7XD0 — Shaili pawar (@Shaileee1) January 7, 2021

وقال ناطق باسم "واتساب" في بيان أرسلته الشبكة إلى وكالة الأنباء الفرنسية إن"التحديثات على إعدادات الخصوصية شائعة في القطاع ونحن نمدّ مستخدمينا بكل المعلومات اللازمة للتحقق من التغييرات التي ستحصل اعتبارا من الثامن من 8 فبراير/ شباط".

ولفتت الشركة إلى أن البيانات التي قد يجري مشاركتها بين "واتساب" ومنظومة تطبيقات "فيسبوك" بينها "إنستغرام" و"مسنجر" تشمل جهات الاتصال ومعلومات الملف الشخصي، بينما لا تشمل مضمون الرسائل التي تبقى مشفرة.

وكشف عن أن الشروط الجديدة ستختلف استخدمها بين الاتحاد الأوربي عنها في بقية أنحاء العالم؛ ففي حالة الاتحاد الأوربي وبريطانيا، لن تُستخدم هذه البيانات سوى لتطوير خصائص مقدمة لحسابات المهنيين عبر "واتساب بزنس"، وفق ما أوضحت "واتساب" لوكالة الأنباء الفرنسية.

ولا تشارك "واتساب" بيانات مستخدميها في أروبا مع "فيسبوك" إلا لكي تستخدمها الأخيرة في تحسين منتجاتها أو إعلاناتها، وفق ناطق باسم خدمة المراسلة.

من جانبه قال أرتور ميسو، الخبير القانوني في منظمة مدافعة عن حقوق مستخدمي الإنترنت، لوكالة فرانس برس "إذا ما كانت الطريقة الوحيدة لرفض هذا التعديل هي بوقف استخدام واتساب، فإن عنصر الرضا يصبح بالإكراه ومعالجة البيانات تكون غير قانونية".

Everyone is complaining about Facebook’s shady #WhatsApp because of the new privacy policy when the MUCH BETTER @telegram EXISTS. #SWITCHTOTELEGRAM pic.twitter.com/rPBAX44vrC — Noumansubhani (@nikaal_bsdk) January 8, 2021

واشتكى مستخدمون كثر عبر تويتر في الساعات الماضية من منحهم الموافقة على شروط الاستخدام الجديدة من دون الاطلاع تفصيليا عليها، واقترح بعضهم استخدام تطبيق "تليغرام" بدلا من "واتساب".

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

وألمح رئيس "تيسلا" إلون ماسك في تغريدة إلى إمكان استخدام تطبيق "سيغنال" المنافس.

وذكّر ناطقون باسم المفوضية الأوروبية ردا على سؤال في الموضوع، بأن "فيسبوك" أدينت سنة 2017 بدفع غرامة قدرها 110 ملايين يورو بسبب تقديمها معلومات مغلوطة خلال تحقيق للاتحاد الأوربي بشأن صفقة شراء "واتساب".