بعد تداول بيانات مستخدميه .. مطالبات باستبدال واتساب ب"تليغرام"

أثارت شروط تطبيق "واتساب"الجديدة حالة من الجدل بين مستخدمي الخدمة حول العالم، وتساءل البعض عن كيفية منح التطبيق الموافقة على شروط الاستخدام الجديدة دون أن نطلع عليها بشكل تفصيلي، واقترح البعض استبدال التطبيق بتطبيق "تليغرام".

وطالب تطبيق "واتساب" من مستخدميه مؤخرا الموافقة على شروط استخدام جديدة، تتيح له مشاركة المزيد من بيانات مستخدميها، والبالغ عددهم مليارين حول العالم، مع "فيسبوك" المالكة للتطبيق، ما أثار انتقادات واسعة.

وسيُمنع مستخدمو واتساب الذين سيرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من 8 فبراير/شباط القادم.

وتسعى الشركة المالكة إلى تحقيق إيرادات نقدية أكبر عبر السماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنهم عن طريق "واتساب"، أو حتى بيع منتجاتهم مباشرة عبر المنصة، وهو ما بدأت الشبكة العمل به في الهند.

WhatsApp’s updated terms of service and privacy policy give more insight into how the messaging platform will use user data and, more importantly, share it with its parent company Facebook going forward. Users have till February 8, 2021, to accept these to use WhatsApp.#WhatsApp pic.twitter.com/V7mUep7XD0

— Shaili pawar (@Shaileee1) January 7, 2021