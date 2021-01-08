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بعد نجاح أرطغرل .. تركيا تعتزم إنتاج مسلسل تاريخي جديد وتطلق عليه "تورك لالا"

أبطال المسلسل التركي أرطغرل (الجزيرة مباشر)
أبطال المسلسل التركي أرطغرل (الجزيرة مباشر)
8/1/2021

بعد نجاح المسلسل التاريخي " أرطغرل" تعترم تركيا إنتاج مسلسل تاريخي جديد يحمل عنوان "تورك لالا"، ويتناول المسلسل  دور المسلمين في شبه القارة الهندية.

المسلسل الجديد كان على أجندة اجتماعات مؤسسة "تكدان للأفلام" التركية، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لمناقشة الأنتاج المشترك بين البلدين للمسلسل.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الباكستانية، اليوم الجمعة، أن عمران خان، استقبل الوفد التركي برئاسة كمال تكدان في العاصمة إسلام آباد.

وأضاف البيان أن عمران والوفد التركي تبادلا الآراء حول تنفيذ مشروع مسلسل تاريخي مشترك باسم "تورك لالا" الذي يشير إلى دور المسلمين في شبه القارة الهندية إبان حروب البلقان.

وأشار "شهريار أفريدي" وزير الدولة لشؤون الولايات الباكستاني، الذي شارك في الاجتماع، أن كلمة "تورك لا لا" تعني "الأخ التركي الكبير" والتي كانت تطلق على "عبد الرحمن بيشاويري" الذي عمل ضمن طاقم أول المراسلين في وكالة الأناضول، وشغل منصب أول سفير تركي في كابول، ولعب دوراً مهماً في "حركة الخلافة"، وساهم في معركة جناق قلعة، وحرب الاستقلال التركية.

من جانبه أشاد عمران خان بمسلسل قيامة أرطغرل التركي الذي يحظى بشعبية كبيرة جداً في باكستان، مهنئاً الوفد الفني الزائر على إنتاجهم الدرامي الكبير.

وأشار خان إلى أن فئة الشباب لا يملكون معلومات كافية عن فترة حكم المسلمين لشبه القارة الهندية التي تعتبر عصراً ذهبياً في المنطقة.على حد قوله

واقترح خان إنتاج المزيد من المسلسلات والأفلام التي تتناول فترة حكم المسلمين في شبه القارة الهندية وفي مقدمتها الدولة البابورية.

ويحظى المسلسل التركي أرطغرل بمتابعة عالية في باكستان حيث وصل عدد المشتركين الباكستانيين في قناة المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل" على "يوتيوب" أكثر من مليوني مشترك خلال 16 يوما فقط .

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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