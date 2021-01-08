بعد تجاوزها المليون إصابة.. ممرضون يصلون من أجل جنوب أفريقيا (فيديو)

بثّ مغردون من جنوب أفريقيا، مقطع فيديو، يُظهر أداء عدد من الممرضين الصلاة في إحدى المستشفيات من أجل بلادهم، وذلك بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا.

وسجلت جنوب أفريقيا أكثر من مليون إصابة لتصبح بذلك أول دولة أفريقية تتصدرعدد المصابين بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيلها لحالات إصابة بسلالة جديدة من الفيروس.

وقالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز حاجز المليون يوم الأحد.

وتجاوزت جنوب أفريقيا، الأكثر تضررا بالفيروس في القارة، حاجز المليون إصابة بعد تسعة أيام فقط من الوصول إلى 900 ألف إصابة.

وأبرمت جنوب أفريقيا اتفاقا لتوريد 1.5 مليون جرعة من لقاح شركة استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا من الهند خلال شهري يناير الجاري وفبراير المقبل.

وتعد تلك المرحلة الأولى من خطة تقول الحكومة إنها ستسفر عن تطعيم ثلثي سكان البلاد بحلول نهاية عام 2021، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.

متطوع من جنوب أفريقيا يتلقى لقاحا تجريبيا(رويترز)

وكانت حصيلة إصابات فيروس كورونا في جنوب أفريقيا قد تجاوزت مليون في ديسمبركانون أول الماضي في ظل موجة ثانية من تفشي الفيروس، ونتيجة ذلك، فرضت الحكومة إجراءات أكثر صرامة.

وقد ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في مقاطعة كاب، وتعد المسؤولة عن موجة الاصابات الجديدة بفيروس كورونا، ومنذ ظهور السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا، فرضت عدة دول قيودا على المسافرين القادمين منها.