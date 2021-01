في إعلان صادم ..إف بي آي يرصد 50 ألف دولار لمن يرشد عن متهم بأحداث الكونغرس

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي( FBI)، اليوم الجمعة، صورة لشخص مشتبه به بزراعة قنبلة في واشنطن، أثناء عملية اقتحام مبنى الكونغرس من أنصار الرئيس دونالد ترمب الأربعاء الماضي.

وعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، في تغريدة على توتير، مكافأة بقيمة 50 ألف دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي للوصول إلى مكان الشخص المسؤول عن القنابل الأنبوبية .

At approx. 1pm, multiple law enforcement agencies received reports of 2 suspected pipe bombs w/ wires at the Republican National Committee HQ located at 310 First Street Southeast in DC & Democratic National Committee HQ at 430 South Capitol Street Southeast #3.

وأضاف الإف بي آي؛ في تغريدة أخرى أن وكالات إنفاذ القانون المتعددة تلقت تقارير عن وجود قنبلتين أنبويتين مع أسلاك في كل من مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، و اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي جنوب شرقي العاصمة واشنطن.

If you have any information concerning this incident, please contact the #FBI's toll-free tip line at 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324), or submit tips online at https://t.co/NNj84wkNJP. pic.twitter.com/PRqPoroVwa

— FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021