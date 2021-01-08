البث الحي
الأخبار|فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شيخ الجبل ويصيب شابا معاقا بالرصاص (فيديو)

8/1/2021

أصيب شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، مساء الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا وسط الضفة الغربية.

فيما قامت في الوقت ذاته؛ باعتقال الشيخ سعيد عرمي الملقب بـ"شيخ الجبل" في بلدة دير جرير شرق رام الله مساء الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة الشاب عبيدة الطويل، 24 عاما، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت إن قوات الاحتلال سلمت الشاب المصاب للهلال الأحمر الفلسطيني بعد احتجازه لساعات عقب إصابته على مدخل مدينة أريحا الشمالي.

وأوضحت أن رصاص الاحتلال أصابه في ركبته وأنه نقل لمستشفى أريحا الحكومي وهو في حالة صحية مستقرة.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مساء الخميس، يظهر فيه جنود الاحتلال وهم يفتشون الشاب بعدما أطلقوا النار عليه وسقط أرضا، هذا ولم يصدر أي تعقيب إسرائيلي على إصابة الشاب حتى الآن.

في سياق متصل كما قامت قوات الاحتلال بمداهمة  منزل الشيخ سعيد عرمي الملقب بـ"شيخ الجبل" في بلدة دير جرير شرق رام الله واعتقلته

وتداول النشطاء تصريح للشيخ المعتقل مع قناة الجزيرة مباشر يؤكد خلال أنه لن يتراجع عن المقاومة قائلا " سنبقي نقاوم .. الأرض مثل العرض"

واشتهرت صورة الشيخ سعيد وهو يشارك الشباب بمقاومة قوات الاحتلال بالحجارة، خلال مظاهرات فلسطينية العام الماضي، ليصبح أيقونة للمقاومة الشعب الفلسطيني بحسب نشطاء.

وأثار اعتقاله حالة من الغضب أعرب عنه النشطاء الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا المنظمات الدولية بالكشف عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .

فيما اقتحم مستوطنون إسرائيليون، أمس الخميس، مقام ومسجد النبي موسى، شرقي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية في بيان صحفي، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين، اقتحموا المقام، وتجوّلوا فيه.
ونددت الوزارة بالاقتحام، واعتبرته "تدنيسا وخطوة خطيرة ومدانة، وسابقة يجب الوقوف عندها".

وقالت إن "الانتهاك لمسجد ومقام النبي موسى، أمر خطير"، مشيرة إلى أن المقام والمسجد "ملك خاص للمسلمين منذ تشييده".

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

العراق يرحب بعودة العلاقات السعودية-القطرية

انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ 41

عقب بيان العٌلا …الإمارات تعلن عن عودة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر

الطيران القطري محظور من التحليق فوق أجواء دول الحصار منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام (فيسبوك)

بعد نجاح أرطغرل .. تركيا تعتزم إنتاج مسلسل تاريخي جديد وتطلق عليه "تورك لالا"

أبطال المسلسل التركي أرطغرل (الجزيرة مباشر)

لانتقاده ترمب .. عزل مستشار بالخارجية الأمريكية

انفجار ناجم عن ذخيرة للشرطة أثناء تجمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام الكونغرس (رويترز)
الأكثر قراءة

"صلوا عليّ صلاة غائب".. مشهد صادم لشاب مصري يحتضر داخل مستشفى العزل (فيديو)

شاب مصري مصاب بفيروس كورونا يطالب بأداء صلاة الغائب عليه (مواقع التواصل)

إسرائيل تكشف للمرة الأولى عدد قتلى مواطنيها بصواريخ صدام حسين قبل 30 عاما

صورة لآثار قصف صواريخ اسكود العراقية على تل أبيب في عام 1991 (غيتي - أرشيفية)

تسجيل صوتي جديد.. رسالة من رغد صدام حسين إلى الجيش العراقي

الرئيس العراقي السابق صدام حسين ونجلته رغد

بعد نشر صور مشاركتهم في اقتحام الكونغرس .. متظاهرون يفقدون وظائفهم

أحد المحتجين الذي تجمعوا عند الكونغرس الأربعاء 6 يناير وهو يصور نفسه (الفرنسية)