الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شيخ الجبل ويصيب شابا معاقا بالرصاص (فيديو)

أصيب شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، مساء الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا وسط الضفة الغربية.

فيما قامت في الوقت ذاته؛ باعتقال الشيخ سعيد عرمي الملقب بـ"شيخ الجبل" في بلدة دير جرير شرق رام الله مساء الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة الشاب عبيدة الطويل، 24 عاما، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت إن قوات الاحتلال سلمت الشاب المصاب للهلال الأحمر الفلسطيني بعد احتجازه لساعات عقب إصابته على مدخل مدينة أريحا الشمالي.

وأوضحت أن رصاص الاحتلال أصابه في ركبته وأنه نقل لمستشفى أريحا الحكومي وهو في حالة صحية مستقرة.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مساء الخميس، يظهر فيه جنود الاحتلال وهم يفتشون الشاب بعدما أطلقوا النار عليه وسقط أرضا، هذا ولم يصدر أي تعقيب إسرائيلي على إصابة الشاب حتى الآن.

في سياق متصل كما قامت قوات الاحتلال بمداهمة منزل الشيخ سعيد عرمي الملقب بـ"شيخ الجبل" في بلدة دير جرير شرق رام الله واعتقلته

وتداول النشطاء تصريح للشيخ المعتقل مع قناة الجزيرة مباشر يؤكد خلال أنه لن يتراجع عن المقاومة قائلا " سنبقي نقاوم .. الأرض مثل العرض"

واشتهرت صورة الشيخ سعيد وهو يشارك الشباب بمقاومة قوات الاحتلال بالحجارة، خلال مظاهرات فلسطينية العام الماضي، ليصبح أيقونة للمقاومة الشعب الفلسطيني بحسب نشطاء.

وأثار اعتقاله حالة من الغضب أعرب عنه النشطاء الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا المنظمات الدولية بالكشف عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .

الجيش الاسرائيلي يعتقل المسن سعيد العرمة من دير جرير شمال رام الله فجرا

وكان المسن قد اشتهر بالايام الماضية بصوره التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يشارك في فعاليه ضد الاستيطان في قريته ويستخدم المقلاع في رشق الجنود بالحجاره pic.twitter.com/ejEfJuawCz — rt yafa staiti (@yafastaty_rt) January 8, 2021

فيما اقتحم مستوطنون إسرائيليون، أمس الخميس، مقام ومسجد النبي موسى، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية في بيان صحفي، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين، اقتحموا المقام، وتجوّلوا فيه.

ونددت الوزارة بالاقتحام، واعتبرته "تدنيسا وخطوة خطيرة ومدانة، وسابقة يجب الوقوف عندها".

الحاج :سعيد العرمة" عندما سألوه عن هذا الموقف أجاب:

"سنبقى نقاوم .. الأرض تعادل العرض". أختار درب الرجولة والعز وترك للمطبعين درب الخيانة والعار !!#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/wh9f9KP5Uu — نحو الحرية (@hureyaksa) January 4, 2021

وقالت إن "الانتهاك لمسجد ومقام النبي موسى، أمر خطير"، مشيرة إلى أن المقام والمسجد "ملك خاص للمسلمين منذ تشييده".